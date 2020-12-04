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Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях 

Александра Нечаева 6 часов назад
Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях
Фото: Кадр из фильма "Идеальный шторм"
Фильмы, захватывающие сюжеты которых основаны на вполне реальных событиях, — в подборке «Рамблера».

«Идеальный шторм» (2000)

Фильм с Джорджем Клуни и Марком Уолбергом в главных ролях основан на событиях, произошедших в 1991 году во время шторма в Атлантическом океане. Стихия застала экипаж рыболовного судна «Андреа Гейл» посреди морских просторов, и команде пришлось сделать многое, чтобы спасти свои жизни.

«Невозможное» (2012)

В центре сюжета — реальная история испанской семьи доктора Марии Белен Альварес, которая в 2004 году отправилась с мужем и сыновьями в Таиланд на Рождество. Праздник был отмечен, но после него разыгралась настоящая трагедия: берега Таиланда накрыло мощное цунами, вызванное землетрясением. Огромная волна обрушилась на на берег, смывая все на своем пути.

«Живые» (1993)

Фильм рассказывает об авиакатастрофе, которая произошла в 1972 году в Андах. Самолет, на борту которого находилась сборная по регби из Уругвая, потерпел крушение. В условиях сильного тумана лайнер, задев скалы, упал на плато и разрушился на куски. Выжило более половины людей, благодаря тому, что самолет рухнул в глубокий снег. Спортсменам пришлось выживать в жесточайших условиях, ожидая спасения.

«33» (2014)

В 2010 году в Чили глубоко под землей в результате аварии оказались заблокированы 33 шахтера. Спасатели пробирались к ним, пытаясь спасти, целых два месяца. Все это время люди отважно боролись за собственные жизни. Эта история легла в основу сюжета фильма, увидевшего свет через четыре года после трагедии.
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Фильмы , Живое , Невозможное , 33 , Идеальный шторм , Живой , Джордж Клуни , Марк Уолберг
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