Фильмы-катастрофы, основанные на реальных событиях 

Фильмы, захватывающие сюжеты которых основаны на вполне реальных событиях, — в подборке «Рамблера».

Фильм с Джорджем Клуни Марком Уолбергом в главных ролях основан на событиях, произошедших в 1991 году во время шторма в Атлантическом океане. Стихия застала экипаж рыболовного судна «Андреа Гейл» посреди морских просторов, и команде пришлось сделать многое, чтобы спасти свои жизни.

В центре сюжета — реальная история испанской семьи доктора Марии Белен Альварес, которая в 2004 году отправилась с мужем и сыновьями в Таиланд на Рождество. Праздник был отмечен, но после него разыгралась настоящая трагедия: берега Таиланда накрыло мощное цунами, вызванное землетрясением. Огромная волна обрушилась на на берег, смывая все на своем пути.

«Живые» (1993)

Фильм рассказывает об авиакатастрофе, которая произошла в 1972 году в Андах. Самолет, на борту которого находилась сборная по регби из Уругвая, потерпел крушение. В условиях сильного тумана лайнер, задев скалы, упал на плато и разрушился на куски. Выжило более половины людей, благодаря тому, что самолет рухнул в глубокий снег. Спортсменам пришлось выживать в жесточайших условиях, ожидая спасения.

В 2010 году в Чили глубоко под землей в результате аварии оказались заблокированы 33 шахтера. Спасатели пробирались к ним, пытаясь спасти, целых два месяца. Все это время люди отважно боролись за собственные жизни. Эта история легла в основу сюжета фильма, увидевшего свет через четыре года после трагедии.