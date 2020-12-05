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Боярский назвал Д’Артаньяна убийцей 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Боярский назвал Д’Артаньяна убийцей
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актер Михаил Боярский, исполнивший роль Д’Артаньяна в фильмах о приключениях мушкетеров, поделился мнением о своем персонаже и назвал его убийцей. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Зангалис & К».
Боярский признался, что не любит играть положительных персонажей, хотя работать над образом Д’Артаньяна для него было сплошным удовольствием. По мнению актера, Д’Артаньян — отрицательный персонаж.

«Д’Артаньян — убийца самый настоящий. В день по пять трупов. Еще женщине голову отрубили — и ничего. Если он и положительный, то с таким набором отрицательных качеств…»,

— сказал Боярский.
Актер признался, что благодарен судьбе за участие в съемках картины о мушкетерах, однако об участии в ее продолжениях жалеет.

«Я сразу решил, что не стоит, и отказался, но там же есть еще друзья-мушкетеры, которые говорят: "Ты что? Из-за тебя фильм не будем снимать?". А режиссер: "Как тебе не стыдно! Я тебя выбил в люди, а ты мне такое…"»,

— вспомнил артист.
Особенно негативно Боярский оценил последнюю картину «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», вышедшую в 2009 году, в которой по сюжету герои становятся призраками, а потом воскресают. Актер признался, что согласился на съемки потому, что ему нужно было зарабатывать деньги и кормить семью.

«В одну реку дважды войти очень сложно. Последующее всегда хуже предыдущего, на мой взгляд»,

— заключил Михаил Боярский.
Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» по роману Александа Дюма-отца был снят режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем в 1978 году, телепремьера картины состоялась через год. Кроме Михаила Боярского главные роли в нем исполнили Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский и Игорь Старыгин. Впоследствии было снято три фильма-продолжения.
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Комментарии 2
Фильмы , Георгий Юнгвальд-Хилькевич , Вениамин Смехов , Игорь Старыгин , Михаил Боярский , Валентин Смирнитский
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