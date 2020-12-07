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5 премьер этой недели 

Александра Нечаева 6 часов назад
5 премьер этой недели
Фото: Кадр из фильма "Серебряные коньки"
Новые (и не только) фильмы, которые можно увидеть в кино с 10 декабря, в подборке "Рамблера".

"Серебряные коньки"

Она — дворянская дочь с прекрасным именем Алиса, которая мечтает покорить мир науки, он — простой сын фонарщика Матвей, главным богатством которого являются серебряные коньки, унаследованные от отца. Они живут в разных мирах и, кажется, не имеют никаких точек соприкосновения. Но в канун Рождества 1899 года Матвей и Алиса встречаются, чтобы навсегда изменить свои жизни и помочь друг другу в осуществлении желаний.

"Кровные узы"

Привычный уклад жизни бывшего шерифа Джорджа Блэкледжа и его жены рушится, когда трагически погибает их сын. Теперь важной миссией их жизни является спасение единственного внука, который попал в жестокую семью Уибой.

"Глубокое погружение"

Зимний дайвинг, которым решили заняться сестры Тува и Ида в канун Рождества, оборачивается трагедией. Одна из девушек оказывается в ловушке под толщей воды и вынуждена отчаянно бороться за выживание. Кислород на исходе, связи с родными у девушек нет, кругом снег. Чтобы вырваться из плена и спасти друг друга сестрам придется совершить невозможное.

"Творцы снов"

Девочка Мина случайно узнает, что за сновидения людей отвечают таинственные Творцы Снов. Она собирается вмешаться в их дела, чтобы повлиять на свою сводную сестру, но все происходит не так, как она планировала.

"Назад в будущее"

Культовый фильм Роберта Земекиса о приключениях Марти МакФлая и доктора Эммета Брауна вновь на больших экранах.
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Комментарии
Фильмы , Назад в будущее , Роберт Земекис
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