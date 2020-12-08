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Фильм с Миллой Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки про колени 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Фильм с Йовович сняли с проката в Китае из-за шутки
Фото: Кадр из фильма "Охотник на монстров"
Картина режиссера Пола Андерсона «Охотник на монстров» с Миллой Йовович была снята с кинопроката в Китае из-за шутки про колени. Об этом сообщает Deadline.
Речь идет о реплике одного из героев кинофильма «Охотник на монстров»: «Look at my knees! What kind of knees are these? Chi-knees» («Посмотри на мои колени? Какие они? Китайские»). Фраза напомнила некоторым зрителям о старой расистской песенке «Chinese, japanese, dirty knees — look at these» («Китайцы, японцы, грязные коленки — только посмотрите на это»).
Китайские цензоры пропустили данный эпизод в прокатную версию ленты, однако зрители сразу же отреагировали на это в социальных сетях. Под давлением общественности показ картины был остановлен.
Авторам фильма пришлось вырезать сцену с шуткой. Представители кинокомпании Constantin Film извинились перед китайской аудиторией и заявили, что не хотели никого оскорбить или дискриминировать.
В России кинокартина «Охотник на монстров», адаптация одноименной видеоигры, выйдет 14 января 2021 года.
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Фильмы , Пол Андерсон
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