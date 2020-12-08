Оливер Стоун снимает кино на АЭС в России 

Режиссер Оливер Стоун начал съемки фильма на Белоярской АЭС в Свердловской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу станции.

8 декабря Стоун будет вести на АЭС съемки, а 9 декабря улетит в США.

"Он со съемочной группой будет весь день на станции. Никаких подробностей проекта мы не знаем. Они пока держатся в секрете",

— уточнили в пресс-службе.

Кроме того, известно, что Стоун пройдет с экскурсией по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, посетит реакторный и машинный залы, а также зайдет на блочный пункт управления.

"Возможно, его фильм связан с МОКС-ом (МОКС-топливо), с замкнутым ядерным топливным циклом. Очевидно, что он интересуется этой темой. Насколько мы знаем, он интересуется еще вопросами экологии",

— предположили на АЭС.