Оливер Стоун снимает кино на русской атомной станции

Режиссер и обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун начал съемки фильма на Белоярской АЭС в Свердловской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Он со съемочной группой будет весь день на станции. Никаких подробностей проекта мы не знаем. Они пока держатся в секрете", — уточнили в пресс-службе.
Известно, что Стоун посетит экскурсию по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, изучии реакторный и машинный залы, а также зайдет на блочный пункт управления.
"Возможно, его фильм связан с МОКС-ом (МОКС-топливо), с замкнутым ядерным топливным циклом. Очевидно, что он интересуется этой темой. Насколько мы знаем, он интересуется еще вопросами экологии", — предположили на АЭС.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Америке сняли фильм про коронавирус.