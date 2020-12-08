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Оливер Стоун снимает кино на АЭС в России 

Даня Виттиг 2 часа назад
Оливер Стоун снимает кино на русской атомной станции
Фото: кадр из фильма "Интервью с Владимиром Путиным"
Режиссер и обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун начал съемки фильма на Белоярской АЭС в Свердловской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Он со съемочной группой будет весь день на станции. Никаких подробностей проекта мы не знаем. Они пока держатся в секрете", — уточнили в пресс-службе.

Известно, что Стоун посетит экскурсию по четвертому энергоблоку Белоярской АЭС, изучии реакторный и машинный залы, а также зайдет на блочный пункт управления.

"Возможно, его фильм связан с МОКС-ом (МОКС-топливо), с замкнутым ядерным топливным циклом. Очевидно, что он интересуется этой темой. Насколько мы знаем, он интересуется еще вопросами экологии", — предположили на АЭС.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Америке сняли фильм про коронавирус.
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Фильмы , Оскар , Оливер Стоун
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