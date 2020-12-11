Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Прямой эфир ТВ

Харрисон Форд вновь сыграет Индиану Джонса 

Lenta.ru и ещё 11 17 часов назад
Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса
Фото: Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
Американский актер Харрисон Форд в пятый раз сыграет роль археолога Индианы Джонса. Об этом кинокомпания Disney сообщила в Twitter.
Следующий фильм об Индиане Джонсе снимет студия Lucasfilm. Режиссером новой картины выступит Джеймс Мэнгольд, известный по постановке оскароносной спортивной драмы «Ford против Ferrari». Премьера пятого эпизода франшизы намечена на июль 2022 года.
Стивен Спилберг и Джордж Лукас не примут участие в съемках очередной картины о бесстрашном археологе.
Харрисон Форд дебютировал в роли искателя приключений в 1981 году в кинокартине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» и сыграл в следующих трех эпизодах серии — «Индиана Джонс и храм судьбы» (1984 год), «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989 год), и «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (2008 год). Новый фильм станет последним выходом 78-летнего актера в роли искателя приключений, уточняет «Би-би-си».
Видео дня. Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Последние новости
Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле Академик сравнил риск заразиться COVID-19 при разговоре и кашле Россия расширила санкции против Украины Россия расширила санкции против Украины Строительство «Северного потока-2» возобновили Строительство «Северного потока-2» возобновили
Комментарии
Фильмы , Индиана Джонс и последний крестовый поход , Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега , Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа , Индиана Джонс и Храм судьбы , Стивен Спилберг , Харрисон Форд , Джордж Лукас , Ferrari , Walt Disney , Ford , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
04:23
Трагическая судьба Ириски из «АБВГДейки»
ТВ
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение