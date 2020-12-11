Умер корейский режиссер Ким Ки Дук 

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Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал Delfi.

Кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, которые вызвал вирус COVID-19.

Ким Ки Дук прилетел в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. Об этом рассказал документалист Виталий Манский , основатель и президент международного кинофестиваля «Артдокфест».

Режиссер прибыл в Латвию ради оформления вида на жительство и приобретения дома в Юрмале, однако не появился на запланированной встрече.