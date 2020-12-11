Умер корейский режиссер Ким Ки Дук 

Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии в возрасте 59 лет. Об этом сообщил портал Delfi.
Кинематографист скончался в больнице из-за осложнений, которые вызвал вирус COVID-19.
Ким Ки Дук прилетел в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря перестал выходить на связь. Об этом рассказал документалист Виталий Манский, основатель и президент международного кинофестиваля «Артдокфест».
Режиссер прибыл в Латвию ради оформления вида на жительство и приобретения дома в Юрмале, однако не появился на запланированной встрече.
Ким Ки Дук известен по всему миру своими фильмами «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима… и снова весна», «Пустой дом», «Мебиус», «Адрес неизвестен» и «Время».
Ранее "Рамблер" рассказывалоб актерах, которые просили режиссеров "убить" своих героев.