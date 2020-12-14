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Трагедия, случившаяся на съемках «Гарри Поттера» 

Катерина Саломе 2 часа назад
Трагедия, случившаяся на съемках «Гарри Поттера»
Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Гарри Поттер — один из самых узнаваемых персонажей в мире. История о мальчике, который выжил во время стычки с темным волшебником Волан-де-Мортом, продолжалась целых 10 лет. «Рамблер» расскажет о трагедии, которая случилась во время съемок многосерийного фильма.
В 2009 году во время создания фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» произошел несчастный случай. Дублер Дэниела Рэдклиффа — Дэвид Холмс — сломал шею во время исполнения трюка. По сценарию эффектный взрыв должен был отбросить Гарри Поттера на несколько метров и ударить спиной об стену. Грохнула пиротехника, Холмса отдернуло тросом, и он ударился не спиной, а головой.
В результате несчастного случая Дэвид оказался парализован и прикован к инвалидному креслу на всю жизнь. На тот момент ему было всего 28 лет.
Неожиданно выяснилось, что страховка, предоставленная студией Warner Bros, не способна покрыть настолько дорогостоящее лечение, а тем более работу сиделки. Достать необходимые деньги вызвался Дэниэл Рэдклифф.
Для оплаты первичной хирургической помощи он организовал благотворительный ужин, на который пригласил съемочную группу и поклонников фильма. Через пару месяцев открыл ежегодный турнир по крикету имени Дэвида Холмса, чтобы отдавать каскадеру деньги с продажи билетов, но большинство расходов Рэдклифф решил покрывать из своих собственных средств.
Сейчас Холмс занимается благотворительной деятельностью, помогает больнице, в которой лечился, и даже катается на специальных гоночных автомобилях. Дэвид и Дэниел дружат по сей день, иногда они вместе выбираются на премьерах и других публичных мероприятиях.
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Комментарии
Фильмы , Дэвид Холмс , Дэниел Рэдклифф , Гарри Поттер
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