Трагедия, случившаяся на съемках «Гарри Поттера» 

Гарри Поттер — один из самых узнаваемых персонажей в мире. История о мальчике, который выжил во время стычки с темным волшебником Волан-де-Мортом, продолжалась целых 10 лет. «Рамблер» расскажет о трагедии, которая случилась во время съемок многосерийного фильма.

В 2009 году во время создания фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти» произошел несчастный случай. Дублер Дэниела Рэдклиффа — Дэвид Холмс — сломал шею во время исполнения трюка. По сценарию эффектный взрыв должен был отбросить Гарри Поттера на несколько метров и ударить спиной об стену. Грохнула пиротехника, Холмса отдернуло тросом, и он ударился не спиной, а головой.

В результате несчастного случая Дэвид оказался парализован и прикован к инвалидному креслу на всю жизнь. На тот момент ему было всего 28 лет.

Неожиданно выяснилось, что страховка, предоставленная студией Warner Bros, не способна покрыть настолько дорогостоящее лечение, а тем более работу сиделки. Достать необходимые деньги вызвался Дэниэл Рэдклифф

Для оплаты первичной хирургической помощи он организовал благотворительный ужин, на который пригласил съемочную группу и поклонников фильма. Через пару месяцев открыл ежегодный турнир по крикету имени Дэвида Холмса, чтобы отдавать каскадеру деньги с продажи билетов, но большинство расходов Рэдклифф решил покрывать из своих собственных средств.

Сейчас Холмс занимается благотворительной деятельностью, помогает больнице, в которой лечился, и даже катается на специальных гоночных автомобилях. Дэвид и Дэниел дружат по сей день, иногда они вместе выбираются на премьерах и других публичных мероприятиях.