Самые ожидаемые премьеры недели 

Какие фильмы смотреть в кино с 17 декабря, читаете в подборке "Рамблера".

“Обратная связь”

Продолжение нашумевшей картины «Громкая связь», созданной на основе сюжета итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». Знакомые зрителям герои вновь собираются вместе в загородном доме 31 декабря. Чтобы праздник был веселым и запомнился, друзья решают поиграть в шарады. Невинная игра преподносит немало сюрпризов.

"Звонок. Последняя глава"

К психологу Маю попадает необычная маленькая пациентка: девочка не может сказать ничего, кроме своего имени. При этом малышка обладает удивительными способностями и вокруг нее начинают происходить странные события.

“Брешь”

Действие боевика происходит в будущем. В 2242 году 50 миллионов избранных жителей Земли улетают с обреченной на гибель планеты к Новой Земле. На своем пути они встречаются с космическим монстром, задумавшим превратить космический корабль в опасное оружие. Экипажу корабля предстоит расправиться с космическим злом, а на чаше весов находятся спасение человечества или собственной жизни.