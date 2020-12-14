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Самые ожидаемые премьеры недели 

Александра Нечаева 1 час назад
Какие фильмы смотреть в кино с 17 декабря, читаете в подборке "Рамблера".

“Обратная связь”

Продолжение нашумевшей картины «Громкая связь», созданной на основе сюжета итальянского фильма «Идеальные незнакомцы». Знакомые зрителям герои вновь собираются вместе в загородном доме 31 декабря. Чтобы праздник был веселым и запомнился, друзья решают поиграть в шарады. Невинная игра преподносит немало сюрпризов.

"Звонок. Последняя глава"

К психологу Маю попадает необычная маленькая пациентка: девочка не может сказать ничего, кроме своего имени. При этом малышка обладает удивительными способностями и вокруг нее начинают происходить странные события.

“Брешь”

Действие боевика происходит в будущем. В 2242 году 50 миллионов избранных жителей Земли улетают с обреченной на гибель планеты к Новой Земле. На своем пути они встречаются с космическим монстром, задумавшим превратить космический корабль в опасное оружие. Экипажу корабля предстоит расправиться с космическим злом, а на чаше весов находятся спасение человечества или собственной жизни.
Комментарии
Фильмы , Видео , Громкая связь , Идеальный незнакомец , Идеальные незнакомцы
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