Фильмы и сериалы для тех, кому понравились «Чики» 

«Чики» — провокационный и смелый отечественный сериал о женской дружбе на южных окраинах России. Для тех, кто ищет что-нибудь похожее, «Рамблер» выбрал шесть отличных фильмов и сериалов: о бедности, дружбе и поисках себя.

«Звоните ДиКаприо!»

Егор Румянцев — один из самых популярных молодых актеров России. Проекты с участием Румянцева обретают большой успех, сам он получает огромные гонорары и живет на полную катушку.

В последнее время Егор снисходительно относится к съемкам в медицинском сериале «Первая Градская», часто пьет и ведет беспорядочную половую жизнь. Он чувствует себя неуязвимым и считает, что ему все можно. Привычная жизнь рушится, когда Егор узнает, что у него ВИЧ.

Вместо того чтобы взять себя в руки, герой еще больше предается забвению в виде тусовок и алкогольного угара. Тем временем старший брат Румянцева — менее удачливый актер Лев Ивановский — получает шанс изменить свою жизнь к лучшему.

«Челночницы»

90-е годы прошлого века. Небольшой подмосковный закрытый городок, где практически все мужчины в одночасье лишись не только работы, но и самой возможности хоть как-то заработать. Бывшие военные они не могли выехать за границу даже на время, и этим стали заниматься их жены.

Они не искали там лучшей жизни и совершенно не хотели бежать из страны, которую штормило в экономических и политических катаклизмах. Они просто пытались обеспечить свои семьи хоть каким-то доходом, чтобы элементарно было, что поставить на стол, и хоть во что-то одеть своих детей.

Неподъемные тюки с дешевыми шмотками, рыночные разборки и непонимание сослуживцев — вот с чем пришлось столкнуться этим энергичным женщинам.

Три подруги встречаются спустя много лет. Всех девушек объединяет одиночество. Никто из них не обделен мужским вниманием, но противоположный пол почему-то долго возле них не задерживается. Алина даже с сыном не смогла поладить, передав его на воспитание матери.

Звучит парадоксально, но Вика проводит тренинги, цель которых заключается в помощи девушкам встретить вторую половинку. При этом она каждое утро просыпается в пустой постели. Третья подруга — Таня пытается строить жизнь правильно, поэтому и к отношениям относится также. Только стремление к идеалам не делает ее счастливей.