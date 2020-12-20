Пять недооцененных фильмов ужасов 

Ежегодно в прокат выходят тысячи картин. В этом потоке остается немало качественных лент, которые не получили заслуженной популярности. «Рамблер» расскажет о пяти фильмах ужасов, оставшихся без внимания.

«Мучение»

Дебют художественного фильма бельгийского режиссера Фабриса дю Вельца неописуем во многих отношениях, отчасти из-за того, что по тону и сюжету его сложно идентифицировать с чем-то еще. Тут присутствуют элементы пыток и деструкции, как видно из работ современников в движении New French Extremity, но, как подчеркивает англоязычное название фильма (The Ordeal), «Мучение» — это гораздо больше, чем просто путешествие. Сюжет в основном следует за путешествующим певцом, который после завершения работы в уединенном доме престарелых теряется в лесу, где необычный опыт общения с местными жителями все глубже погружает его в царство живого ада.

«Приглашение»

«Приглашение» — это не фильм, который будет пугать вас скримерами или кровью, но он будет держать вас в волнении и напряжении на протяжении всего пути. Логан Маршалл Грин играет главную роль в этом фильме как человек, который посещает званый обед в своем прошлом доме. Он начинает чувствовать, как будто его бывшая жена и ее новый супруг имеют скрытые мотивы для приглашения всех этих людей в свой дом. Вы будете шокированы тем, насколько интенсивен этот фильм. Он отлично подходит для создания жуткой и тягостной атмосферы.

«Ноябрь»

Увлекательная эстонская сказка Райнера Сарнета о любви — а точнее о желание любви через сделку с дьяволом — выделяется своей оригинальностью не только в рамках жанра хоррор. Прекрасная черно-белая картинка Марти Таниэль в сочетании с непоколебимо странным и мрачным чувством юмора Сарнета воплощает в жизнь жуткую фантазию, полную фантастических событий, визуальных образов и культурной самоидентификации. Поклонники «Ведьмы» и «Маяка» Роберта Эггерса должны обязательно посмотреть этот фильм.

Очень запоздалый второй полнометражный фильм Люсиль Адзиалилович разделяет жуткую атмосферу с ее первым фильмом «Невинность», а также имеет схожие черты с его сюжетом. Зловещий характер происходящего на её изолированном острове, населенного детьми и надзирателями, гораздо более очевиден на этот раз. Адзиалилович предпочитает рассказывать свои истории через настроения и образы, а не диалоги, и, даже если вы не любитель такого визуального подхода, почти невозможно не оценить превосходную операторскую работу Мануэля Дакоссы. «Эволюция» — это странная, но мощная идея: наблюдать, как перед тобой разворачивается чей-то поистине чужой кошмар.