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Самые дорогие российские фильмы за всю историю кино 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Российский кинематограф не считается самым лучшим в мире, но в истории кино есть фильмы, которые стоили довольно дорого. Некоторые из них оправдали ожидания создателей и зрителей, а другие — нет. "Рамблер" рассказывает про фильмы в истории российского кино, чей бюджет можно сравнить с деньгами голивудских блокбастеров.

«Тайна печати дракона» (2019)

Российско-китайский фильм обошелся создателям в $50 млн, но не оправдал ожидания. Многие зрители раскритиковали картину за непродуманный сюжет и нелогичный сценарий. Сборы ленты в России составили всего $5 млн, а в мире — $14 млн Мало того, что фильм не окупился даже наполовину, его разнесли критики и зрители. Высокий бюджет картины обусловлен тем, что в ней снялись зарубежные актеры Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр и Джеки Чан. Кроме того, в фильме очень много сложной графики, что также могло стать причиной дороговизны.

«Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011)

Кадр из фильма "Утомленные солнцем 2: Цитадель"
Фильм Никиты Михалкова обошелся создателям в $45 млн Картина является продолжением лент «Утомленные солнцем» (1994) и «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010). Этот фильм считается рекордным провалом по соотношению бюджета и кассовых сборов. В России он собрал $1,5 млн, а в мире $1,6 млн В фильме сыграли звездные актеры: сам Никита Михалков, Олег Меньшиков, Надежда Михалкова и другие. От России картина была выдвинута на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но не выиграл.

«Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010)

Кадр из фильма "Утомленные солнцем 2: Предстояние"
Годом ранее предыдущего фильма вышел еще один высокобюджетный фильм, который поставил первый рекорд по разнице бюджета и сборов. По разным данным бюджет картины оценивается от $40 млн до $55 млн Кассовые сборы в мире составили $8,2 млн, а в России он собрал $7,4 млн В нем сыграли те же звездные актеры, которых зрители увидели в другой части, а сам фильм был показан в рамках основной конкурсной программы 63-го Каннского кинофестиваля.
Видео дня. Почему сын Быкова сбежал из СССР
Комментарии 3
Фильмы , Видео , Оскар , Надежда Михалкова , Олег Меньшиков , Джеки Чан , Джейсон Флеминг , Никита Михалков
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