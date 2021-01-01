Как менялся образ русских в западном кино 

Образ русских в кино складывался годами. В одних фильмах наших соотечественников показывали достойно, подчеркивая многовековую культуру, а в других — мы были главными злодеями. «Рамблер» расскажет о развитии этого образа в западном кинематографе.

Период холодного противостояния СССР и США закончился уже более двадцати лет назад, «железный занавес» пал, и, казалось бы, весь мир уже должен был увидеть настоящую Россию и ее граждан. Но западный свет все так же продолжает с упоением коверкать «матрешка, водка, балалайка». В фильмах режиссеры и сценаристы преподносят зрительской аудитории образы «настоящих» русских, создавая портрет неотесанных мужиков в ушанках в обнимку с медведями.

В фильмах 90-х русские становятся любимыми антагонистами. Эти картины были буквально переполнены стереотипами и предрассудками. Советские люди представлялись американцам страшными, агрессивными и весьма некрасивыми. Герои фильмов с русскими корнями выступали чаще всего в качестве шпионов, наемных убийц.

Первый положительный образ русского капитана подводной лодки Алексея Вострикова появляется в 1997 году в фильме «К-19» . Картина демонстрирует героизм и мужество советского экипажа во главе с командиром, которого сыграл Харрисон Форд

В 2010 году в «Железном человеке 2» появляется Хлыст — Иван Ванко . Здесь даже имя героя является «самым русским из всех». Герой Микки Рурка — своеобразный безумный гений. Но факт того, что обычного русского инженера возвели в ранг преступника, говорит лишь о том, что американцы боятся российских ученых.

В популярном ситкоме «Теория большого взрыва» в одном из эпизодов появляется русский уборщик — человек с образованием Ленинградского университета, убирающий на четверном этаже знаменитого «Калтеха». Несмотря на то, что по сюжету он оказался умнее самых выдающихся ученых Калифорнийского технологического, сомнение американских режиссеров в гениальности советского ученого подтверждает и то, что английская грамматика этому герою оказалась не под силу.

В 2012 году американцы представили русского в мультфильме «Мадагаскар-3» в качестве амурского тигра Виталия, выступающего в цирке. Виталий — настоящий авторитет в цирковой труппе. Именно он является лидером и только он может их защитить. Он сильный и смелый, им восхищаются. Однако, в то же время и боятся. Для всех он остается страшным тигром. Виталий является своеобразным аллегоричным образом всей России. Так, портрет русского навязывается не только взрослым, но и детям, пусть даже через мультяшный образ тигра.