Список фильмов для новогоднего настроения 

Середина декабря — начало января считается самым уютным и волшебным периодом. Люди проводят время с семьей, устраивают дружеские ужины и совместные просмотры фильмов.

TV BRICS собрал лучшие новогодние и рождественские кинокартины для создания праздничного настроения.

Отпуск по обмену

Главные героини Айрис и Аманда неожиданно для себя меняются домами на время рождественских каникул. Каждая из них мечтает встретить Новый год в полном одиночестве. Однако они даже не подозревают, как сильно изменится их жизнь после этого отпуска.

Елки

Самый новогодний российский фильм! Он состоит из нескольких серий и все они заставляют зрителей расслабиться, посмеяться и поверить в то, что чудеса случаются.

Мультфильм «Клаус»

История о юном почтальоне, которого отправили в самый дальний и холодный город Смиренсбург, где он знакомится с отшельником по имени Клаус. Мультфильм показывает свою версию истории Санты Клауса.

Четыре Рождества

Главные герои, муж с женой, решают отпраздновать Рождество с родственниками с каждой стороны. Получается, что они справляют 4 Рождества подряд. Увлекательная комедия, которая понравится каждому.

Реальная любовь

Фильм показывает несколько смешных и очень трогательных историй о любви, которые случаются с героями в канун Нового года. Эта добрая комедия отлично подойдет для семейного просмотра.

Интуиция

Главные герои Джонатан и Сара встречаются в Нью-Йорке. Он пишет свой телефон на банкноте, которую после разменивают, она оставляет свой контактный номер в книге, которую сдают букинисту. Смогут ли они встретиться? Посмотрите фильм и сами все узнаете.

Добро пожаловать, или соседям вход воспрещен

Один из жителей города, где разворачиваются действия фильма, украсил свой дом новогодними огоньками так, что дом можно увидеть даже из космоса. Это совсем не понравилось его соседу, так что конфликта не избежать. Однако в конце соседи все-таки заключают перемирие и познают настоящую ценность Рождественского праздника.

Новогодний экспресс (мини-сериал)

В поезде в новогоднюю ночь едут люди с разными историями. Случайно ли они оказались все вместе и можно ли представить, что именно здесь кто-то из них встретит свое счастье? Об этом расскажет добрый мини-сериал.

48 рождественских желаний

Маленькие помощники Санты покидают Северный полюс, чтобы вернуть людям веру в добро и Рождество. Фильм не оставит равнодушным ни взрослого, ни ребенка.

Главные герои стараются сохранить в детях веру в волшебство и праздники. Однако в этом им мешает Кромешник, который вселяет в детей такой страх, что они перестают верить в магию и существование добрых героев. Но на помощь приходит Ледяной Джек. Вместе они стараются победить Кромешника и вернуть детям веру в магию.

С Новым годом, мамы!

В фильме показывают 5 добрых и смешных историй о матерях и их детях. Каждый может узнать в этом фильме себя. Фильм точно поможет поднять новогоднее настроение!

Тариф «Новогодний»

Максим Матвеев. Добрый новогодний фильм, который заставит каждого зрителя поверить в чудеса. В главных ролях — Валерия Ланская

Один дома

Любимый всеми фильм, который ассоциируется с новогодними праздниками. Семья собирается в рождественское путешествие, однако в спешке забывает взять с собой одного из сыновей. В это время в их дом залезают грабители, которым маленький мальчик задает жару.

Плохой Санта

Маленький мальчик, который искренне верит в Санта-Клауса, помогает главному герою, ограбившему универмаг, поверить в чудо и начать совершать добрые поступки.

Гринч — похититель Рождества

Как фильм с Джимом Керри в главной роли, так и мультфильм, который вышел в 2018 году, стоят того, чтобы их посмотреть. История о зеленом существе, которое предпринимает попытки похитить Рождество у своего города из-за давних обид.

Старый Новый год

Действие картины разворачивается в Нью-Йорке, где судьбы главных героев волшебным образом переплетаются. Отличный фильм для поднятия новогоднего настроения.

Рождественская сказка

Французский фильм. История одной семьи, где пожилая пара и их дети рассказывают о ярких событиях своей жизни, неожиданных признаниях, они радуются, грустят и смеются все вместе.

Принцесса на Рождество

Главная героиня по имени Джулс вынуждена опекать своих племянников после смерти сестры. В канун рождества они отправляются в Европу к дедушке, о существовании которого раньше не знали. Дети во время этого путешествия вновь обретают веру в добро, а взрослые встречают любовь всей жизни.

Серебряные коньки

В канун 1900 года 18-летний Матвей теряет работу из-за опоздания. Однако находит друга, который обучает его хитрым конькобежным трюкам, а также ремеслу карманника. Позже Матвей встречает Алису, дочь крупного сановника. После этой встречи жизнь каждого героя круто меняется.

Ноэль

Трогательный фильм о любви, дружбе, расставании, зависти и вере в чудеса. Действия картины разворачиваются в Нью-Йорке.

Духи Рождества

Герой картины — сварливый и жадный Эбенезер Скрудж — встречает духов рождества. Эта встреча навсегда меняет его жизнь и его самого.

Чудо на 34-й улице

Маленькая девочка по имени Сюзан не верит в существование Санта-Клауса, однако всего она встреча заставляет ее поверить в чудеса.

Подарок на Рождество

Всего за один день главному герою нужно найти сыну подарок — суперигрушку Турбомена. Игрушек осталось совсем немного, а вот желающих ее купить — длинная очередь. Герою Арнольда Шварценеггера приходится по всему городу искать подарок, чтобы исполнить данное сыну обещание.

Санта Лапус 2: Санта лапушки

Главные герои — маленькие щенки, которые исполняют желания детей Пайнвилля. Однако по каким-то причинам дух Рождества начинает исчезать. Вместе с госпожой Клаус щенкам предстоит спасти рождественский дух во всем мире.

Карнавальная ночь

Ни один новый год не обходится без знаменитой песни Людмилы Гурченко «Пять минут». Старый добрый советский фильм любят как взрослые, так и дети. Его по праву можно назвать одним из лучших фильмов для новогоднего настроения.

Морозко

Советская сказка, которая показывает, что любовь может творить чудеса. Главный герой Иван из-за своего эгоизма превращается в медведя. Немного позже он встречает Аленушку, благодаря которой узнает, что такое настоящая любовь.

Заключение

Это далеко не все фильмы, создающие новогоднее настроение. Однако этого списка хватит, чтобы успеть перед Новым годом и Рождеством почувствовать дух праздников и настроиться на волшебство.

Желаем приятного просмотра!