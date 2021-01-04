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Что посмотреть тем, кому нравится «Бригада» 

Елизавета Назарова 11 часов назад
Телесериал "Бригада" стал культовым на российском ТВ. Он рассказывает о четверых друзьях, объединившийся в преступную группировку. В проекте показана эпоха "лихих 90-х" в России в стиле "гангстерской саги". "Рамблер" подобрал другие фильмы и сериалы, которые понравятся тем, кто полюбил "Бригаду".

"Однажды в Америке" (1984)

Кадр из фильма "Однажды в Америке"
Этот фильм, по словам режиссера "Бригады", стал одним из тех, на котором основывался российский телесериал. Картина частично основана на книге Гарри Грэя "Бандиты". Сам рассказ стал автобиографией реальных гангстеров. Действие фильма происходит в начале XX века и рассказывает историю дружбы гангстеров и бутлегеров. Они объединяются во время сухого закона и начинают нелегальный бизнес. Главные роли сыграли Роберт Де Ниро, Джеймс Хейден, Джеймс Вудс и Уильям Форсайт.

"Брат" (1997)

Кадр из фильма "Брат"
Еще один культовый российский фильм, который раскрывает идею о "лихих 90-х". У него много поклонников, которые спустя 20 лет после выхода любят и пересматривают этот фильм. В центре сюжета оказывается демобилизованный из армии Данила Багров. Он возвращается в свою родную провинцию, но амбиции заводят его в Петербург к брату. По слухам, его родственник давно имеет прибыльное дело в северной столице. Приехав в город Багров понимает, что на самом деле его брат — наемный убийца. Главные роли сыграли Сергей Бодров и Виктор Сухоруков.

"Бумер" (2003)

Кадр из фильма "Бумер"
История о четырех друзьях, которые ввязываются в криминальные разборки. Четверо бандитов обнаруживают за собой слежку и вынуждены бежать из Подмосковья в российскую глубинку. На угнанной BMW они рассекают по дорогам, но постоянно попадают в неприятности, которые уменьшают их шансы на удачный исход дела. Главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко.

"Сестры" (2001)

Кадр из фильма "Сестры"
Единственная режиссерская работа Бодрова-младшего была награждена жюри на "Кинотавре". Фильм рассказывает о двух сестрах, отцом и отчимом которых оказался бывший заключенный. Он выходит на свободу, но девочки могут пострадать из-за его бандитских разборок. Тогда они вынуждены уехать в область и остаются без крыши над головой.
Комментарии 2
Фильмы , Видео , Бумер , Брат , Сестры , Андрей Мерзликин , Виктор Сухоруков , Данила Багров , Максим Коновалов , Уильям Форсайт , Владимир Вдовиченков , Роберт де Ниро , Сергей Горобченко , Джеймс Вудс , Сергей Бодров , Джеймс Хейден
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