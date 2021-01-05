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Фильмы, снятые одним дублем, но получившие «Оскар» 

Диана Товсепова 13 часов назад
Фильмы, снятые одним дублем, но получившие «Оскар»
Фото: Кадр из фильма "Бердмэн"
Представьте себе, что в истории мирового кинематографа есть фильмы, снятые "одним дублем". Причем, как выяснил "Рамблер", среди них есть даже признанные шедевры, получившие "Оскар".

Бердмэн

Кадр из фильма "Бердмэн"
Одним из таких фильмов стал "Бердмен" американская чёрная комедия 2014 года испанского режиссера Алехандро Г. Иньярриту. Картина с Майклом Китоном, Эдвардом Нортоном, Эммой Стоун и Наоми Уоттс в главной роли высмеивает жанр супергеройского кино.
Фильм был снят в один дубль, а камера оператора-виртуоза Эмануэля Любецки просто "бежала" за персонажем Майкла Китона по узким коридорам и даже "прыгала" вместе с ним с крыши.
Картина снята в современной стилистике непрерывной съемки подвижной камерой. В фильме есть не менеее 100 монтажных склеек, но зрителям ни незаметны из-за точной организации монтажных кадров и цифровой обработки изображения, маскирующей склейки. Весь процесс съемок занял всего два месяца, а на монтаж ушло две недели.
"Бердмен" получил сразу четыре статуэтки киноакадемии "Оскар": в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий".

1917

Кадр из фильма "1917"
В конце 2019 года весь мир заговорил о картине британского режиссера Сэма Мендеса про подвиг английских солдат во время Первой мировой войны. В актерский состав вошли зезды мирового кинематографа Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Ричард Мэдден, Дэниэл Мейс и Эдриан Скарборо.
Особенностью фильма стало то, что он снимался длинными отрывками (до 8,5 минут) и смонтирован так, чтобы выглядеть одним целым неделимым дублем. Во всей картине заметна всего одна монтажная склейка.
Картина получила сразу три "Оскара" в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты" и была номинирована еще в нескольких категориях.
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Комментарии
Фильмы , Оскар , Бёрдмэн , Беги , Сэм Мендес , Колин Ферт , Бенедикт Камбербэтч , Эмма Стоун , Эдвард Нортон , Марк Стронг , Наоми Уоттс , Ричард Мэдден , Эдриан Скарборо , Майкл Китон
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