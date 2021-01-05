Фильмы, снятые одним дублем, но получившие «Оскар» 

Представьте себе, что в истории мирового кинематографа есть фильмы, снятые "одним дублем". Причем, как выяснил "Рамблер", среди них есть даже признанные шедевры, получившие "Оскар"

Бердмэн

Фильм был снят в один дубль, а камера оператора-виртуоза Эмануэля Любецки просто "бежала" за персонажем Майкла Китона по узким коридорам и даже "прыгала" вместе с ним с крыши.

Картина снята в современной стилистике непрерывной съемки подвижной камерой. В фильме есть не менеее 100 монтажных склеек, но зрителям ни незаметны из-за точной организации монтажных кадров и цифровой обработки изображения, маскирующей склейки. Весь процесс съемок занял всего два месяца, а на монтаж ушло две недели.

"Бердмен" получил сразу четыре статуэтки киноакадемии "Оскар": в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший оригинальный сценарий".

1917

Кадр из фильма "1917"

Особенностью фильма стало то, что он снимался длинными отрывками (до 8,5 минут) и смонтирован так, чтобы выглядеть одним целым неделимым дублем. Во всей картине заметна всего одна монтажная склейка.

Картина получила сразу три "Оскара" в номинациях "Лучшая операторская работа", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты" и была номинирована еще в нескольких категориях.