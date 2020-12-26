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Топ фильмов, сериалов и героев 2020-го 

Peopletalk 2 часа назад
Топ фильмов, сериалов и героев 2020-го
Фото: Peopletalk
Что смотрели россияне в уходящем году.
Компании продолжают подводить итоги года. На очереди — «КиноПоиск HD». Онлайн-кинотеатр представил топ кино и сериалов, которые смотрели в 2020 году подписчики. Если говорить о жанрах, то это комедии, длинные сериалы, мультфильмы и популярные франшизы. Лидером среди фильмов стали «Джентльмены» Гая Ричи (8,4 балла). И Мэттью Макконахи, исполнивший в боевике роль Майкла Пирсона, стал самым популярным актером.
В жанре взрослой анимации пользователи чаще всего смотрелисериал «Рик и Морти». А для детей фаворитом стал мультсериал «Смешарики. Новый сезон».
Среди оригинальных сериалов платформы зрителям полюбились «Последний министр» и «Проект „Анна Николаевна“. Также пользователи активно следили за новыми ролями Дэниела Рэдклиффа.
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Фильмы , Майкл Пирсон
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