Топ фильмов, сериалов и героев 2020-го 

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Что смотрели россияне в уходящем году.

Компании продолжают подводить итоги года. На очереди — «КиноПоиск HD». Онлайн-кинотеатр представил топ кино и сериалов, которые смотрели в 2020 году подписчики. Если говорить о жанрах, то это комедии, длинные сериалы, мультфильмы и популярные франшизы. Лидером среди фильмов стали «Джентльмены» Гая Ричи (8,4 балла). И Мэттью Макконахи, исполнивший в боевике роль Майкла Пирсона , стал самым популярным актером.

В жанре взрослой анимации пользователи чаще всего смотрелисериал «Рик и Морти». А для детей фаворитом стал мультсериал «Смешарики. Новый сезон».

Среди оригинальных сериалов платформы зрителям полюбились «Последний министр» и «Проект „Анна Николаевна“. Также пользователи активно следили за новыми ролями Дэниела Рэдклиффа.