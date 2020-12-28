В номинации "Лучший фильм" также представлены "Лед 2" Жоры Крыжовникова и "Стрельцов" Ильи Учителя . Мультфильмы "Белка и Стрелка. Карибская тайна", "Иван Цесаревич и Серый волк 4", "Хозяйка медной горы" претендуют на звание "Лучшего анимационного фильма".

Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.

Национальная премия в области кинематографии "Золотой орел" была учреждена в 2002 году Академией кинематографических искусств и наук РФ с целью поддержания отечественного кинематографа, сохранения культурной самобытности и основ национального кинопроизводства, поощрения лучших произведений российского и зарубежного киноискусства и их пропаганды среди российской и международной общественности.