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Том Круз решил построить киностудию на секретной военной базе 

Даня Виттиг 4 часа назад
Том Круз решил построить киностудию на военной базе
Фото: depositphotos.com
Американский актер и продюсер Том Круз начал строить киностудию, в которой можно будет безопасно работать во время пандемии. Об этом сообщает The Sun.
Студия будет располагаться на месте бывшего военного объекта, который ранее был конструкторским танковым бюро. Решение создать киностудию на Лонгкроссе было связано с желанием Круза побыстрее закончить съемки фильма «Миссия невыполнима-7».
Источники утверждают, что Круз во что бы то ни стало намерен завершить производство, поскольку съемочный процесс неоднократно срывался из-за коронавируса.
Круз щепетильно относится к здоровью команды, но не все поддерживают его. Недавно актер обматерил нескольких сотрудников из-за несоблюдения правил профилактики COVID-19. Позже они ушли из проекта.

«Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ****** [черти]! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу — вы ***** [с концами] отсюда исчезнете!» — пообещал Круз.

Другие звезды поддержали его, поскольку Круз несет ответственность за безопасность своих коллег.
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Фильмы , Том Круз
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