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Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот

В Америке вторую часть франшизы о супергероях показали на Рождество одновременно в некоторых кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

За первый уик-энд после премьеры "Чудо-женщина 1984" заработала 16,7 миллиона долларов, что для пандемии вполне приемлемая сумма.

Следующий крупный проект с участием Галь Гадот — режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.

В России показы "Чудо-женщины 1984" начнутся 7 января.