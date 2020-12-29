Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Студия рассказала, выйдет ли третья «Чудо-женщина» и кто ее сыграет 

Даня Виттиг 4 часа назад
Студия Warner Bros. подтвердила информацию о том, что у "Чудо-женщины" будет третья часть. В главной роли вновь снимется Галь Гадот.
В Америке вторую часть франшизы о супергероях показали на Рождество одновременно в некоторых кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.
За первый уик-энд после премьеры "Чудо-женщина 1984" заработала 16,7 миллиона долларов, что для пандемии вполне приемлемая сумма.
Следующий крупный проект с участием Галь Гадот — режиссерская версия "Лиги Справедливости" Зака Снайдера.
В России показы "Чудо-женщины 1984" начнутся 7 января.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало с супермоделями 90-х.
Фильмы , Видео , Лига справедливости , Чудо-женщина , Галь Гадот
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение