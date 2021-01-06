Лучший фильм со спецэффектами начала прошлого века 

В начале прошлого века мало кому удавалось качественно использовать спецэффекты. Одним из тех, у кого это получилось, стал сценарист и режиссер Сегундо де Шомон. В 1908 он выпустил шестиминутный фильм «Дом с приведениями». «Рамблер» расскажет о нем подробнее.

Фильм ужасов рассказывает о женщине и двух мужчинах. В лесу их застала непогода — начался сильный дождь с грозой. Через некоторое время они обнаружили маленький дом, где и захотели спрятаться. Однако стоило им зайти в дом, как начали происходить странные вещи.

В своих картинах Сегундо де Шомон всегда старался использовать многочисленные приемы кинематографа того времени — перематывание, кеширование, задник из черного бархата и многие другие. И при этом никогда не боялся их смешивать.

«Мстители» Для многих современников фильмы Сегундо де Шомона, как, «Электрическая гостиница» и «Экскурсия на Луну» были примерно такими, как для многих сейчас «Аватар»

И несмотря на то, что фильм «Дом с привидениями» длится всего лишь шесть минут, в то время он был высоко оценен зрителями.