Как реставрируют старые фильмы 

В этом году повторно выпустили в прокат картины "Курьер" Карена Шахназарова, "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова, "Сорок первый" Григория Чухрая. Фильмы прошли процесс реставрации. Но что это значит? "Рамблер" рассказывает, как специалисты восстанавливают созданные десятилетия назад картины.
У многих старых фильмов плохое качество изображения и звук. Со временем или из-за неправильного хранения на пленке появляются потертости и царапины, меняется ее форма. С помощью реставрации удается сохранить шедевры кинематографа и максимально приблизиться к оригиналу.
В процессе специалисты занимаются оцифровкой фильмов, цветокоррекцией, покадровой чисткой, а также стабилизацией. Сегодня используется два метода работы: механический и цифровой.
Так, сначала фильмы сканируют — переводят с аналогового носителя в цифровой формат. Колористы занимаются осовремениванием картинки. Это тоже сложный процесс, так как важно не изменить цветовую палитру изображения, задуманную автором. Иногда к цветокоррекции привлекают оператора и режиссера фильма.
Самым долгим этапом реставрации является чистка: сначала машинная, потом — ручная. Профессионалы устраняют различные дефекты: царапины, сколы, пылинки и мерцание с изображения. Также проводится большая работа со звуком: убирают посторонние шумы, перезаписывают или заново озвучивают.
Основной студией, которая занимается реставрацией старых кинокартин в России, является "Мосфильм". Там восстанавливают до 10 фильмов в год.