Как реставрируют старые фильмы 

У многих старых фильмов плохое качество изображения и звук. Со временем или из-за неправильного хранения на пленке появляются потертости и царапины, меняется ее форма. С помощью реставрации удается сохранить шедевры кинематографа и максимально приблизиться к оригиналу.

В процессе специалисты занимаются оцифровкой фильмов, цветокоррекцией, покадровой чисткой, а также стабилизацией. Сегодня используется два метода работы: механический и цифровой.

Так, сначала фильмы сканируют — переводят с аналогового носителя в цифровой формат. Колористы занимаются осовремениванием картинки. Это тоже сложный процесс, так как важно не изменить цветовую палитру изображения, задуманную автором. Иногда к цветокоррекции привлекают оператора и режиссера фильма.

Самым долгим этапом реставрации является чистка: сначала машинная, потом — ручная. Профессионалы устраняют различные дефекты: царапины, сколы, пылинки и мерцание с изображения. Также проводится большая работа со звуком: убирают посторонние шумы, перезаписывают или заново озвучивают.

Основной студией, которая занимается реставрацией старых кинокартин в России, является "Мосфильм". Там восстанавливают до 10 фильмов в год.