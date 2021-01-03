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В Сети появились первые отзывы о фильме «Мажор» 

News.ru 6 часов назад
В Сети появились первые отзывы о фильме «Мажор»
Фото: Кадр из сериала "Мажор"
Вышедший накануне фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли уже собрал первые отзывы.
Картина, которую с нетерпением ждали фанаты одноимённого сериала, никак не связана с предыдущей историей. Единственное, что их объединяет, — это главный герой Игорь Соколовский, который по сюжету сбегает из тюрьмы и возвращается к прежнему образу жизни. Он веселится с компанией длинноногих моделей и посещает вечеринки, пока неожиданно не переходит дорогу влиятельным бандитам, связанным с наркоторговлей.
Основные претензии у зрителей возникли к самому актёру Павлу Прилучному. По их мнению, артист уже устал от амплуа Игоря Соколовского и ему пора переходить к другим проектам.
На языке вертятся только матные слова. Насколько хорош был первый сезон, настолько же плохим получился фильм. Без идеи, без какой-то морали. Просто шаблонная история, — отметил один из фанатов кино.
По мнению другого зрителя, «банальность сюжетного развития окончательно убивает всяческий интерес к просмотру». Также недовольство вызвала игра русских актёров, изображающих в банданах и цепях бандитские группировки чернокожих американцев.
Отдельной критике подверглась также и жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин. Многим зрителям не понравилось, что девушка без внушительного киноопыта так просто получила роль в популярном проекте, пишет StarHit.
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Комментарии
Фильмы , Игорь Соколовский , Александр Цекало , StarHit
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