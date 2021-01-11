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Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Список опубликован на сайте организации.
Лучшим боевиком признана военная картина Спайка Ли «Пятеро одной крови». Исполнивший одну из главных ролей в ленте актер Делрой Линдо получил титул «Лучшего артиста в боевике». Лучшей актрисой в экшен-фильме стала Бетти Гилпин, снявшаяся в «Охоте» Крэйга Зобела.
Мультфильмом года критики назвали диснеевскую «Душу», а принявшие участие в создании анимационной ленты актеры Джейми Фокс и Тина Фей были признаны «Лучшими артистами озвучки».
Лучшим хоррором стала картина «Человек-невидимка» Ли Уоннелла, лучшим научно-фантастическим фильмом — «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова.
Титул главного экшен-сериала 2020 года получило шоу «Викинги». Лучшим анимационным мультсериалом признан «Конь БоДжек», а главным супергеройским телепроектом — «Пацаны». Сериал «Мандалорец» победил в номинации «Лучшая научная фантастика», а «Страна Лавкрафта» была названа лучшим телевизионным хоррором.
Ранее сообщалось, что члены Национального общества кинокритиков США признали главным фильмом 2020 года картину китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников».
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Фильмы , Видео , Пацаны , Охота , Душа , Человек-невидимка , Викинги , Викинг , Спайк Ли , Тина Фей , Ли Уоннелл , Джейми Фокс , Бетти Гилпин , Крэйг Зобел , Хлоя Чжао
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