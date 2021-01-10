Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Назван главный фильм 2020 года 

Lenta.ru и ещё 5 14 часов назад
Назван главный фильм 2020 года
Фото: Lenta.ru
Главным фильмом 2020 года стала картина китайского режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». К такому выводу пришли члены Национального общества кинокритиков США, сообщает Los Angeles Times.
Кроме того, режиссер и сценарист картины Хлоя Чжао победила в номинации «Лучший режиссер», а исполнительница главной роли в драме Фрэнсис Макдорманд — в номинации «Лучшая актриса». Также кинокритики отметили работу оператора фильма.
В основу сценария легла книга Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке». Героиня фильма, бездомная 60-летняя вдова, путешествует по Западу в фургоне в поисках работы.
Лучшим документальным фильмом критики назвали «Время» Гарретта Брэдли, а лучшим иностранным — румынский фильм «Коллектив».
Ранее, в сентября 2020 года, драма Хлои Чжао «Земля кочевников» стала обладателем «Золотого льва» 77-го Венецианского кинофестиваля. Мировая премьера фильма намечена на февраль. В России картину можно будет увидеть с конца марта.
Видео дня. Почему сын Быкова сбежал из СССР
Последние новости
В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса Эрдоган отказался от WhatsApp Эрдоган отказался от WhatsApp В России усилили контроль за операциями с наличными В России усилили контроль за операциями с наличными
Комментарии
Фильмы , Время , Фрэнсис Макдорманд , Хлоя Чжао
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
10 эпичных провалов в прямом эфире
07:20
10 эпичных провалов в прямом эфире
ТВ
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение