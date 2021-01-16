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Что известно о «Мстителях 5» 

Мира Маркина 3 часа назад
Что известно о «Мстителях 5»
Фото: Кадр из фильма "Мстители"
Не так давно американский источник, знакомый с инсайдерами киновселенной Marvel, сообщил о том, что Disney активно готовится к съемкам "Мстителей 5". Что известно о киноленте, которую, затаив дыхание, ждут все фанаты комиксов, — выяснял "Рамблер".
Главным кандидатом на роль режиссера и сценариста является Джосс Уидон. И неслучайно: он уже выступал в этой роли во время создания картин "Мстители" и "Мстители: Эра Альтрона". Однако пока окончательно Уидона не утвердили: дело в том, что Marvel ожидает окончания расследования Warner Bros. по делу обвинений против Уидона в неправомерных действиях на съемках "Лиги справедливости".
Предполагается, что основой для новой картины станет серия комиксов "Темное правление". Она является продолжением серии "Секретное вторжение", по которой Marvel уже анонсировали сериал.
По словам инсайдера, премьера киноленты запланировала на май 2024 года.
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Фильмы , Лига справедливости , Мстители , Мстители: Эра Альтрона , Джосс Уидон , Walt Disney
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