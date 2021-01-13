Как отыскать фильм, если вы забыли название 

Нередко бывает так, что мы мечтаем посмотреть фильм, название которого совершенно вылетело из головы. В таком случае не стоит моментально отчаиваться, — порой найти ту самую картину гораздо легче, чем кажется. Подробнее о том, как это сделать — в материале "Рамблера".

Самое очевидное и порой действенное решение — обратиться с вопросом к поисковику. Вбейте в поисковую строку сцену из фильма, которая вам больше всего запомнилась, и попытайте удачу. Так, на фразу "две девочки в отеле" Google безошибочно выдает ссылку на фильм "Сияние" . А если ваш поиск будет состоять из слов "двое лежат на льду", алгоритм напомнит вам про киноленту "Вечное сияние чистого разума"

Форумы киноманов

Если поисковики не выдали нужных результатов, попробуйте обратиться к заядлым киноманам. Расскажите обо всех деталях фильма, которые вам известны, и, возможно, удача улыбнется вам. Однако не стоит рассчитывать на быстрый ответ.

Википедия

Если вы помните режиссера или хотя бы одного актера из фильма, вам достаточно найти страницу артиста или создателя картины на "Википедии" и открыть его фильмографию. Там вы без труда отыщете желаемую киноленту, а займет этот поиск не больше одной минуты.