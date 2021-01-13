На фоне пандемии коронавируса в 2020 году многие долгожданные премьеры были перенесены. Однако, даже несмотря на это, в течение года выходило изрядное количество кинолент, которым удалось порадовать киноманов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

"Тайная жизнь"

Кадр из фильма "Тайная жизнь"

Житель крохотной австрийской деревни Франц Егерштеттер отправляется на первые сборы в армию нацистов, после чего отказывается служить. Из-за неповиновения герой попадает в тюрьму, где его убеждают изменить свою точку зрения. Однако Франц непреклонен.

"Нулевой отряд"

Кадр из фильма "Нулевой отряд"

Действие картины разворачивается в Джорджии 1970-х. Кристмас Флинт собирает свой отряд девочек-скаутов, который получает порядковый номер 0. Все вокруг считают их слабыми, однако Флинт вместе со своей командой намерена во что бы то ни стало победить в сложном состязании. На кону нешуточный приз — победители смогут записать свои голоса на пластинку и отправить ее в космос.

"Безупречный"

Кадр из фильма "Безупречный"

Куратор средней школы Розлин Тассоне ни у кого не вызывает нареканий. Но лишь до тех пор, пока ученики, трудящиеся в школьной газете, не организовывают расследование, в котором обличают хищения Тассоне в особо крупных размерах.