Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Фильмы 2020 года, которые увидим в 2021 

Мария Грибова 2 часа назад
Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие премьеры крупнейших блокбастеров были перенесены на 2021 год. «Рамблер» расскажет о картинах, которые все ждут в этом году.

«Чудо-женщина: 1984»

Изначально сиквел «Чудо-женщины» должен был выйти в декабре 2019 года, но после череды переносов в 2020 году назначена новая и уже точная дата премьеры — 14 января. А значит, вы уже можете отправиться в кино, чтобы увидеть продолжение истории Дианы Принс. Главные роли в картине исполнили Галь Гадот, Крис Пайн и Кристен Уиг.

«Не время умирать»

Кадр из фильма «Не время умирать»
Премьеру двадцать пятого фильма «бондианы» перенесли на целый год. Теперь картина выйдет в международный прокат первого апреля. Джеймс Бонд, казалось бы, уже оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке, однако его планы меняет старый друг с просьбой о помощи. В картине сыграли Дэниэл Крейг, Рами Малек, Ана де Армас и многие другие.

«Черная Вдова»

Кадр из фильма «Черная Вдова»
Сольник Наташи Романовой, также известной как Черная Вдова, должен был выйти в мае прошлого года, позже премьеру перенесли на ноябрь, а теперь и на шестое мая 2021. Фильм расскажет о том, что происходило в жизни героини Скарлетт Йоханссон до присоединения к команде Мстителей.

«Форсаж 9»

Кадр из фильма «Форсаж 9»
Больше всего зрители расстроились из-за переноса заключительной части «Форсажа». Изначально премьера была запланирована на 21 мая 2020 года, а теперь на 27 мая 2021 года. Из трейлера можно понять, что в фильме появится Джон Сина в качестве брата героя Вина Дизеля. А если верить актрисе Мишель Родригез, то в картине появятся сцены из космоса, о чем фанаты давно шутили.
Комментарии
Фильмы , Видео , Форсаж , Чудо-женщина , Крис Пайн , Кристен Уиг , Ана де Армас , Скарлетт Йоханссон , Рами Малек , Джон Сина , Диана Принс , Наташа Романова , Галь Гадот , Джеймс Бонд , Дэниэл Крейг
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
02:10
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
Актеры
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение