Фильмы 2020 года, которые увидим в 2021 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие премьеры крупнейших блокбастеров были перенесены на 2021 год. «Рамблер» расскажет о картинах, которые все ждут в этом году.
«Чудо-женщина: 1984»
Изначально сиквел «Чудо-женщины» должен был выйти в декабре 2019 года, но после череды переносов в 2020 году назначена новая и уже точная дата премьеры — 14 января. А значит, вы уже можете отправиться в кино, чтобы увидеть продолжение истории Дианы Принс. Главные роли в картине исполнили Галь Гадот, Крис Пайн и Кристен Уиг.
«Не время умирать»
Кадр из фильма «Не время умирать»
Премьеру двадцать пятого фильма «бондианы» перенесли на целый год. Теперь картина выйдет в международный прокат первого апреля. Джеймс Бонд, казалось бы, уже оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке, однако его планы меняет старый друг с просьбой о помощи. В картине сыграли Дэниэл Крейг, Рами Малек, Ана де Армас и многие другие.
«Черная Вдова»
Кадр из фильма «Черная Вдова»
Сольник Наташи Романовой, также известной как Черная Вдова, должен был выйти в мае прошлого года, позже премьеру перенесли на ноябрь, а теперь и на шестое мая 2021. Фильм расскажет о том, что происходило в жизни героини Скарлетт Йоханссон до присоединения к команде Мстителей.
«Форсаж 9»
Кадр из фильма «Форсаж 9»
Больше всего зрители расстроились из-за переноса заключительной части «Форсажа». Изначально премьера была запланирована на 21 мая 2020 года, а теперь на 27 мая 2021 года. Из трейлера можно понять, что в фильме появится Джон Сина в качестве брата героя Вина Дизеля. А если верить актрисе Мишель Родригез, то в картине появятся сцены из космоса, о чем фанаты давно шутили.