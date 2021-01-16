Фильмы 2020 года, которые увидим в 2021 

Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие премьеры крупнейших блокбастеров были перенесены на 2021 год. «Рамблер» расскажет о картинах, которые все ждут в этом году.

«Чудо-женщина: 1984»

Крис Пайн и Кристен Уиг. Изначально сиквел «Чудо-женщины» должен был выйти в декабре 2019 года, но после череды переносов в 2020 году назначена новая и уже точная дата премьеры — 14 января. А значит, вы уже можете отправиться в кино, чтобы увидеть продолжение истории Дианы Принс . Главные роли в картине исполнили Галь Гадот

«Не время умирать»

Кадр из фильма «Не время умирать»

«Черная Вдова»

Кадр из фильма «Черная Вдова»

Сольник Наташи Романовой , также известной как Черная Вдова, должен был выйти в мае прошлого года, позже премьеру перенесли на ноябрь, а теперь и на шестое мая 2021. Фильм расскажет о том, что происходило в жизни героини Скарлетт Йоханссон до присоединения к команде Мстителей.

«Форсаж 9»

Кадр из фильма «Форсаж 9»