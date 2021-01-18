Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Прямой эфир ТВ

Самые ожидаемые премьеры недели 

Александра Нечаева 9 часов назад
Самые ожидаемые премьеры недели
Фото: Кадр из фильма "Девушка, подающая надежды"
Что смотреть в кинотеатрах с 21 января, читайте в материале "Рамблера".

"Секретные файлы: Над небесами"

В детстве Крис потерял мать: она ушла из дома, когда мальчику было всего 7 лет. Отец-алкоголик всю жизнь внушал сыну и себе заодно, что женщину похитили пришельцы. Когда Крис вырос, то решил во что бы то ни стало разоблачить ложных похитителей. Молодой человек берет интервью у людей, которые делятся похожим опытом, и однажды встречает девушку по имени Элис, утверждающую, что каждые семь лет, начиная с семилетнего возраста, ее похищают инопланетяне.

"Девушка, подающая надежды"

Жизнь милой, перспективной красавицы Касси, студентки престижного университета меняется в одночасье после трагического события. Теперь героиня ведет двойную жизнь и одержима желанием отомстить своим обидчикам.

"Душа"

Школьный учитель музыки Джо Гарднер играет джаз и мечтает исполнить свои композиции на сцене. Однажды его мечта практически сбывается: Джо получает возможность выступить в Half Note Club и заинтересовать своей музыкой других джазовых музыкантов. Но несчастный случай путает все карты. Джо (а точнее, его душа) попадает в мир, где зарождаются человеческие интересы, увлечения и мечты. Джо предстоит работать с молодыми душами перед тем, как их перенесут новорожденным детям. В этом странном мире Джо встречает молодую душу 22 и начинает переоценивать всю свою жизнь.
Видео дня. 10 фильмов, из-за которых пошли в суд
Комментарии
Фильмы , Душа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
05:27
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
Актеры
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
10:27
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
Фильмы
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
02:10
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
Актеры
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение