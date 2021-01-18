Самые ожидаемые премьеры недели 

Что смотреть в кинотеатрах с 21 января, читайте в материале "Рамблера".

"Секретные файлы: Над небесами"

В детстве Крис потерял мать: она ушла из дома, когда мальчику было всего 7 лет. Отец-алкоголик всю жизнь внушал сыну и себе заодно, что женщину похитили пришельцы. Когда Крис вырос, то решил во что бы то ни стало разоблачить ложных похитителей. Молодой человек берет интервью у людей, которые делятся похожим опытом, и однажды встречает девушку по имени Элис, утверждающую, что каждые семь лет, начиная с семилетнего возраста, ее похищают инопланетяне.

"Девушка, подающая надежды"

Жизнь милой, перспективной красавицы Касси, студентки престижного университета меняется в одночасье после трагического события. Теперь героиня ведет двойную жизнь и одержима желанием отомстить своим обидчикам.

Школьный учитель музыки Джо Гарднер играет джаз и мечтает исполнить свои композиции на сцене. Однажды его мечта практически сбывается: Джо получает возможность выступить в Half Note Club и заинтересовать своей музыкой других джазовых музыкантов. Но несчастный случай путает все карты. Джо (а точнее, его душа) попадает в мир, где зарождаются человеческие интересы, увлечения и мечты. Джо предстоит работать с молодыми душами перед тем, как их перенесут новорожденным детям. В этом странном мире Джо встречает молодую душу 22 и начинает переоценивать всю свою жизнь.