Факты о фильме «Пила», которые поразят даже фанатов 

Знаменитый хоррор "Пила: Игра на выживание" можно по праву назвать одним из самых жестоких фильмов 00-х. Впрочем, последующие части "Пилы" также не отличались гуманностью. Однако картине удалось найти своих зрителей, которым данный жанр явно пришелся по душе.

Но даже они не знают всех пугающих фактов о съемках киноленты. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Сны

Изощренные пытки, которыми буквально "напичкан" фильм — не сумасшедшие фантазии создателей. Как признавался режиссер "Пилы" Джеймс Ван , в основу самых жестоких сцен легли сны, которые посещали его и сценариста Ли Уоннела в детстве. Кукла-маньяк на велосипеде также является плодом сновидений Вана. Кстати, режиссер сделал ее самостоятельно.

Невырезанная сцена

Когда третья часть "Пилы" готовилась выйти в прокат, рейтинговый комитет Америки потребовал сократить ряд особо жестоких сцен. При этом эпизод с мозговой хирургией решено было оставить.

Все дело в том, что авторы картины убедили комиссию в том, что данная сцена ничем не отличается от того, что показывают по ТВ в научно-популярных шоу.

Запретный плод

Когда на экраны США вышла седьмая часть хоррора под названием "Пила 3D", произошел для многих неприятный и даже чудовищный инцидент. В Массачусетсе детям по ошибке включили ужастик вместо мультика "Мегамозг" , что повергло в шок не только чад, но и их родителей, когда они узнали о случившемся.

А в Германии седьмую часть "Пилы" и вовсе запретили показывать в кинотеатрах. Запрет был снят лишь в 2013 году.