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Факты о фильме «Пила», которые поразят даже фанатов 

Мира Маркина 1 час назад
Факты о фильме «Пила», которые поразят даже фанатов
Фото: Кадр из фильма "Пила: Игра на выживание"
Знаменитый хоррор "Пила: Игра на выживание" можно по праву назвать одним из самых жестоких фильмов 00-х. Впрочем, последующие части "Пилы" также не отличались гуманностью. Однако картине удалось найти своих зрителей, которым данный жанр явно пришелся по душе.
Но даже они не знают всех пугающих фактов о съемках киноленты. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Сны

Изощренные пытки, которыми буквально "напичкан" фильм — не сумасшедшие фантазии создателей. Как признавался режиссер "Пилы" Джеймс Ван, в основу самых жестоких сцен легли сны, которые посещали его и сценариста Ли Уоннела в детстве. Кукла-маньяк на велосипеде также является плодом сновидений Вана. Кстати, режиссер сделал ее самостоятельно.

Невырезанная сцена

Когда третья часть "Пилы" готовилась выйти в прокат, рейтинговый комитет Америки потребовал сократить ряд особо жестоких сцен. При этом эпизод с мозговой хирургией решено было оставить.
Все дело в том, что авторы картины убедили комиссию в том, что данная сцена ничем не отличается от того, что показывают по ТВ в научно-популярных шоу.

Запретный плод

Когда на экраны США вышла седьмая часть хоррора под названием "Пила 3D", произошел для многих неприятный и даже чудовищный инцидент. В Массачусетсе детям по ошибке включили ужастик вместо мультика "Мегамозг", что повергло в шок не только чад, но и их родителей, когда они узнали о случившемся.
А в Германии седьмую часть "Пилы" и вовсе запретили показывать в кинотеатрах. Запрет был снят лишь в 2013 году.
Видео дня. Ушедшие из жизни актеры "Ералаша"
Комментарии 1
Фильмы , Мегамозг , Пил , Пила: Игра на выживание , Джеймс Ван
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