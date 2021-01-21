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Как распознать плохой фильм еще до просмотра 

Мира Маркина 14 часов назад
Как распознать плохой фильм еще до просмотра
Фото: depositphotos.com
Одна из главных проблем современного общества — огромный выбор, который подчас лишь ограничивает, а не дает свободу. В поисках фильма для вечернего просмотра можно провести несколько часов, а потом разочароваться, выяснив, что фильм гораздо хуже, чем мы рассчитывали.
К счастью, есть способ еще до просмотра понять, что кинолента не оправдает ожиданий. Подробнее о нем — в материале "Рамблера".

Слишком много звезд

Неискушенные киноманы порой, напротив, считают звездный актерский состав непременным спутником хорошего фильма. Однако на деле чаще всего оказывается так, что десяток звезд привлекают в одну картину исключительно ради пиара. Особенно это очевидно в фильмах, в которых снялись звезды без актерского опыта: модели, музыканты, телеведущие.

Ремейк хорошего старого фильма

Снять достойное переосмысление старого шедевра — задача, с которой под силу справиться лишь единицам. Во-первых, потому что картина из прошлого уже поставила высокую планку и нужно очень постараться, чтобы соответствовать ей. Во-вторых, у старого фильма есть миллионная армия поклонников, многие из которых непременно захотят разгромить ремейк, каким бы хорошим он ни был.

Чрезмерно агрессивная рекламная кампания

Нередко случается так, что вы в течение нескольких месяцев слышите о каком-то фильме со всех сторон, а затем при его просмотре испытываете глубокое разочарование. Так случается оттого, что на рекламу киноленты было потрачено больше средств, чем на ее съемки, и это явно признак не самого удачного кино.
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