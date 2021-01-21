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В чем обвиняли Тодоровского за фильм «Анкор, еще анкор!» 

Александра Нечаева 13 часов назад
В чем обвиняли Тодоровского за фильм «Анкор, еще анкор!»
Фото: Кадр из фильма "Анкор, еще анкор!"
Фильм о послевоенной жизни маленького провинциального гарнизона, вышедший на экраны в 1992 году, стал триумфаторов «Кинотавра-93», но вызвал волну критики. Премьера картины должна была состояться 23 февраля, но министр обороны потребовал снять ее с эфира в праздник. О том, почему так произошло и за что критиковали Тодоровского, читайте в материале «Рамблера».
Петр Тодоровский знал о войне и гарнизонной жизни не понаслышке: режиссер сам прошел войну, а после служил в военном гарнизоне. Поэтому эта тема и стала центральной в его творчестве. У многих экранных героев были реальные прототипы, признавался Тодоровский. Плюс ко всему, режиссер старался не приукрашивать жизнь военных и не идеализировать их. Конечно, это нравилось не всем.
Так, например, в фильме «Анкор, еще анкор!» герой Владимира Ильина оказывался пьяницей. Военные в картине вообще выглядят не очень-то героически. Тодоровский хотел показать настоящую жизнь военного гарнизона, без прикрас и внешнего лоска. Но после выхода фильма в его адрес посыпались гневные обвинения в том, что режиссер поставил под сомнение честь офицера и вообще оболгал военных.
Правда оказалась не особо кому нужна. При этом многие военные признавали, что именно так все и обстояло на самом деле, но обижались, что об этой правде сняли фильм.
Несмотря на критику и «отсутствие воспитательного эффекта» «Анкор, еще анкор!», стал одной из самых знаменитых работ Тодоровского и получил множество призов на разных кинофестивалях.
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Комментарии 11
Фильмы , Петр Тодоровский , Владимир Ильин
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