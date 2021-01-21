Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

В «Симпсонах» нашли предсказание о наряде Камалы Харрис 

Lenta.ru 12 часов назад
В «Симпсонах» нашли предсказание о наряде Камалы Харрис
Фото: Lenta.ru
Поклонники мультипликационного сериала «Симпсоны» нашли предсказание о наряде вице-президента США Камалы Харрис на инаугурации Джо Байдена в одном из эпизодов 2000 года. Об этом сообщает Independent.
В серии под названием «Барт в будущее» повзрослевшая героиня Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. По сюжету, ее избирают вслед за Дональдом Трампом, и девочка утверждает, что ее администрация унаследовала от него «довольно большой финансовый кризис».
Зрители заметили, что президентский наряд Лизы Симпсон очень похож на костюм, в котором Камала Харрис присутствовала на церемонии инаугурации 20 января. Она была одета так же, как персонаж в упомянутом эпизоде: в фиолетовое пальто, дополненное жемчужным ожерельем и серьгами.
Фанаты сериала были удивлены совпадением и высказались об этом в Twitter. «Да, все, что когда-либо произойдет в будущем, уже было в "Симпсонах"», «Пришло время пересмотреть "Симпсонов" для игры на фондовом рынке и криптопрогнозов», «Ладно, все ясно, сценаристы "Симпсонов" — путешественники во времени», — писали они.
«Симпсоны» долгое время славятся «пророчествами». Например, за два десятилетия до того, как Дональд Трамп был избран президентом США, в сериале появились посвященные ему шутки. Кроме того, в эпизоде 1993 года был замечен заголовок с отсылкой к началу пандемии коронавируса.
В то же время в серии 1996 года была показана сцена штурма здания Капитолия, повторившаяся в реальной жизни в январе 2021 года, когда сторонники Трампа пытались атаковать Конгресс США. Поклонники сериала обратили внимание и на то, что актер Том Хэнкс, принимавший участие в церемонии инаугурации, ранее обращался к американцам в «момент кризиса» в полнометражном анимационном фильме «Симпсоны» 2007 года.
Видео дня. Какими были первые роли известных советских актеров
Последние новости
Путин призвал выровнять цены на жилье Путин призвал выровнять цены на жилье Байден продлит ракетный договор с Россией Байден продлит ракетный договор с Россией ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года ЕСПЧ отклонил обвинения Грузии в адрес России за войну 2008 года
Комментарии
Фильмы , Симпсоны , Том Хэнкс , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какими были первые роли известных советских актеров
06:56
Какими были первые роли известных советских актеров
Актеры
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
05:51
Самые нелепые ответы на «Кто хочет стать миллионером?»
ТВ
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
05:27
Ушедшие из жизни актеры «Ералаша»
Актеры
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
10:27
10 фильмов, из-за которых пошли в суд
Фильмы
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
02:10
Актеры дубляжа сняли пародию на навигаторы
Актеры
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение