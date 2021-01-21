В «Симпсонах» нашли предсказание о наряде Камалы Харрис 

Поклонники мультипликационного сериала «Симпсоны» нашли предсказание о наряде вице-президента США Камалы Харрис на инаугурации Джо Байдена в одном из эпизодов 2000 года. Об этом сообщает Independent.

В серии под названием «Барт в будущее» повзрослевшая героиня Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. По сюжету, ее избирают вслед за Дональдом Трампом , и девочка утверждает, что ее администрация унаследовала от него «довольно большой финансовый кризис».

Зрители заметили, что президентский наряд Лизы Симпсон очень похож на костюм, в котором Камала Харрис присутствовала на церемонии инаугурации 20 января. Она была одета так же, как персонаж в упомянутом эпизоде: в фиолетовое пальто, дополненное жемчужным ожерельем и серьгами.

Фанаты сериала были удивлены совпадением и высказались об этом в Twitter. «Да, все, что когда-либо произойдет в будущем, уже было в "Симпсонах"», «Пришло время пересмотреть "Симпсонов" для игры на фондовом рынке и криптопрогнозов», «Ладно, все ясно, сценаристы "Симпсонов" — путешественники во времени», — писали они.

«Симпсоны» долгое время славятся «пророчествами». Например, за два десятилетия до того, как Дональд Трамп был избран президентом США, в сериале появились посвященные ему шутки. Кроме того, в эпизоде 1993 года был замечен заголовок с отсылкой к началу пандемии коронавируса.