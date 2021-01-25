Disney ограничил доступ к «Питеру Пэну» и «Дамбо»

Анимационные ленты более недоступны для просмотра детям младше семи лет. Юные пользователи сервиса могут смотреть картины только с разрешения родителей. Также ограничениям подверглись приключенческий фильм «Швейцарская семья Робинзонов» 1960-го и мультфильм «Коты-аристократы» 1970-го.

Доступ к картине «Питер Пэн» был ограничен, предположительно, из-за того, что в ней коренных американцев называют «краснокожими». В «Дамбо» нашли стереотипное изображение афроамериканцев, а в «Котах-аристократах» — пародию на азиатов.