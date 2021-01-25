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Disney ограничил доступ к «Питеру Пэну» и «Дамбо» из-за стереотипов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Disney ограничил доступ к «Питеру Пэну» и «Дамбо»
Фото: Lenta.ru
Стриминговый сервис Disney+ ограничил доступ к мультфильмам «Питер Пэн» 1953 года и «Дамбо» 1941-го из-за оскорбительных расистских стереотипов в картинах. Об этом сообщает Mirror.
Анимационные ленты более недоступны для просмотра детям младше семи лет. Юные пользователи сервиса могут смотреть картины только с разрешения родителей. Также ограничениям подверглись приключенческий фильм «Швейцарская семья Робинзонов» 1960-го и мультфильм «Коты-аристократы» 1970-го.
Доступ к картине «Питер Пэн» был ограничен, предположительно, из-за того, что в ней коренных американцев называют «краснокожими». В «Дамбо» нашли стереотипное изображение афроамериканцев, а в «Котах-аристократах» — пародию на азиатов.
В ноябре 2019-го сообщалось, что Disney начал предупреждать о расизме в старых мультфильмах, таких как «Леди и Бродяга», «Дамбо», «Коты-аристократы» и «Книга джунглей». В мае стало известно, что из ремейка мультфильма «Леди и Бродяга» уберут песню сиамских кошек.
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Фильмы , Питер Пэн , Леди и бродяга , Дамбо , Книга джунглей , Коты-аристократы , Walt Disney
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