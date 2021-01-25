Российские фильмы с участием украинского президента

Прежде чем стать президентом Украины Владимир Зеленский играл в КВН, был юмористом, шоуменом, телеведущим, продюсером и актером. Его до сих пор помнят по работам в совместных российско-украинских лентах. «Рамблер» вспомнил несколько таких фильмов.
«Любовь в большом городе» (2009)
Три друга — Артем (Алексей Чадов), Игорь (Владимир Зеленский) и Оле (Вилле Хаапасало) — живут и работают в Нью-Йорке, а в свободное время соблазняют женщин, ничего им не обещая взамен. До тех пор, пока на случайной вечеринке незнакомец (Филипп Киркоров) не произносит тост. После чего у друзей начинаются неприятности на личном фронте. Теперь, чтобы вернуть былую мужскую силу, им нужно найти настоящую любовь.
«Служебный роман. Наше время» (2011)
Вольный ремейк культовой комедии Эльдара Рязянова с поправками на нулевые годы. Анатолий Новосельцев (Владимир Зеленский) работает финансовым аналитиком в рейтинговом агентстве Людмилы Калугиной (Светлана Ходченкова), а в остальное время гоняет на байке и воспитывает двух дочек. С подачи приятеля Новосельцева Самохвалова (Марат Башаров) они оказываются на корпоративе в Турции, где начинают сближаться несмотря на неудачное стечение обстоятельств.
«8 первых свиданий» (2012)
Успешный ветеринар Никита (Владимир Зеленский) собирается жениться на Илоне (Екатерина Варнава), заведующей клиникой пластической хирургии. А телеведущая Вера (Оксана Акиньшина) — выйти замуж за популярного теннисиста Костю (Денис Никифоров). Вечером они случайно оказываются вместе в одном клубе, где отмечали свои успехи с друзьями. А утром просыпаются в одной кровати и не могут вспомнить, что произошло. Но самая главная проблема заключается в том, что теперь они обречены просыпаться вместе, где бы и с кем не заснули накануне.