Лучшие фильмы о путешествии во времени 

Путешествия во времени всегда казались людям чем-то слишком фантастическим, так как время течет очень быстро, и при этом это — самый ценный ресурс человека. Часто режиссеры фантазируют о том, что бы было с людьми нашего времени, если бы они оказались в далеком прошлом или наоборот, в далеком будущем. Другие мыслят не так масштабно и философствуют на тему того, стал бы человек менять свою жизнь за счет путешествий во времени. "Рамблер" собрал лучшие фильмы про то, как люди могут перемещаться в прошлое и будущее.
Главными героями фильма являются Клэр и Генри. У Генри есть генетическое заболевание, которое называется хрононедостаточность, и оно заключается в том, что он может внезапно исчезнуть и так же внезапно появиться, но в другом временном промежутке. Впервые Клэр и Генри познакомились, когда девушке было шесть. Так он постоянно исчезал и появлялся перед ней в разном возрасте. Интересный фильм про путешествия во времени с нотками мелодрамы. Главные роли сыграли Рейчел МакАдамс и Эрик Бана.
"Назад в будущее" (1985)
Кадр из фильма "Назад в будущее"
Говоря о фильмах про путешествия во времени, нельзя не упомянуть эту трилогию, которую будут любить во все времена. Премьера первого фильма состоялась в 1985 году, и до сих пор новые поколения восторгаются картиной. На протяжении всех частей Док Браун и Марти МакФлай путешествуют во времени, пытаются вернуть жизнь в прежнее русло и не навредить будущему. Классическая концепция фильма о том, что даже маленькие изменения могут повлиять на будущее, рассматривается со всех сторон. Главные роли сыграли Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд.
"Полночь в Париже" (2011)
Кадр из фильма "Полночь в Париже"
Фильм Вуди Аллена завоевал "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий, а также стал одним из самых успешных в своем жанре. Режиссер рассматривает жизнь людей, которые уверены, что родились на в той эпохе. Главный герой картины Гил — писатель, романтик и мечтатель. Он приезжает в Париж со своей женой, которая не разделяет его интересов. Однажды он гуляет по улицам старинного города в одиночестве и неожиданно оказывается в 20-х годах прошлого века. Он понимает, что должен был родиться в этой эпохе и знакомиться со своими кумирами. Главную роль сыграл Оуэн Уилсон.