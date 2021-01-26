Лучшие фильмы о путешествии во времени 

Путешествия во времени всегда казались людям чем-то слишком фантастическим, так как время течет очень быстро, и при этом это — самый ценный ресурс человека. Часто режиссеры фантазируют о том, что бы было с людьми нашего времени, если бы они оказались в далеком прошлом или наоборот, в далеком будущем. Другие мыслят не так масштабно и философствуют на тему того, стал бы человек менять свою жизнь за счет путешествий во времени. "Рамблер" собрал лучшие фильмы про то, как люди могут перемещаться в прошлое и будущее.

Эрик Бана. Главными героями фильма являются Клэр и Генри. У Генри есть генетическое заболевание, которое называется хрононедостаточность, и оно заключается в том, что он может внезапно исчезнуть и так же внезапно появиться, но в другом временном промежутке. Впервые Клэр и Генри познакомились, когда девушке было шесть. Так он постоянно исчезал и появлялся перед ней в разном возрасте. Интересный фильм про путешествия во времени с нотками мелодрамы. Главные роли сыграли Рейчел МакАдамс

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Кристофер Ллойд. Говоря о фильмах про путешествия во времени, нельзя не упомянуть эту трилогию, которую будут любить во все времена. Премьера первого фильма состоялась в 1985 году, и до сих пор новые поколения восторгаются картиной. На протяжении всех частей Док Браун и Марти МакФлай путешествуют во времени, пытаются вернуть жизнь в прежнее русло и не навредить будущему. Классическая концепция фильма о том, что даже маленькие изменения могут повлиять на будущее, рассматривается со всех сторон. Главные роли сыграли Майкл Дж. Фокс

Кадр из фильма "Полночь в Париже"