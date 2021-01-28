Самые многообещающие российские фильмы 2021-го

За последние годы качество российского кинематографа значительно выросло, и теперь мы с нетерпением ждем не только голливудских блокбастеров, но и отечественных картин. Подробнее о фильмах, которые нельзя пропустить в этом году, — в материале "Рамблера".

"Пара из будущего"

Кадр из фильма "Пара из будущего"

Действие картины разворачивается в 2040 году. Александра и Евгений в браке уже 20 лет, и страсть между ними давно угасла. Однако развод в будущем — крайне дорогая услуга. Внезапно герои попадают во времена своей молодости, в тот день, когда Женя сделал предложение Саше. Но теперь герои намерены разлучить самих себя из прошлого.

"Белый снег"

Кадр из фильма "Белый снег"

В центре сюжета — простая девочка Лена из Магадана, которая обладает огромным спортивным талантом. Жизнь преподносит героине одно испытание за другим, однако она виртуозно преодолевает каждое из них и напролом идем к победе. В основу картины легла реальная история, произошедшая в 1997 году, когда россиянка Елена Вяльбе впервые в истории лыжных гонок на чемпионате мира завоевала 5 из 5 золотых медалей.

"Другое имя"

Кадр из фильма "Другое имя"

На первый взгляд, жизнь Лизы не вызывает вопросов. У героини есть любящие родственники и друзья. Однако девушка все равно страдает от одиночества и не может избавиться от навязчивых воспоминаний о том, как в юности отказалась от родной дочери, чтобы построить карьеру и личную жизнь. Не в силах совладать с эмоциями, Лиза решает отыскать девочку.