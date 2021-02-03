Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Деньги и брань: факты о Тарковском, которые не принято афишировать 

Даня Виттиг 5 часов назад
Деньги и брань: факты о Тарковском, которые не принято афишировать
Фото: кадр из к/ф "Сталкер"
Андрея Тарковского заслуженно называют гордостью советского кинематографа. Режиссер создал уникальный язык кино, чем и прославился на весь мир. Однако о человеческих качествах Тарковского больше молчат. "Рамблер" собрал несколько фактов, которые не принято афишировать.

Любовь к деньгам

Несмотря на распространенный миф о том, что художник должен быть голодным, Тарковский свой гений осознавал и хотел, чтобы он оплачивался сполна. В СССР он жаловался на то, что получает меньше Бондарчука и Озерова.
В Лондоне во время постановки "Бориса Годунова" просил добавить к гонорару командировочные, которых на западе просто нет. В Италии сокрушался на тему того, что Феллини живет лучше.
А в Голландии Тарковский отказался давать бесплатное интервью, хотя организаторы итак позаботились о лучших отелях, еде и развлечениях.

Отношение к женщинам

Судя по интервью, Тарковский относится к женщинам как ко второму сорту, полагая, что у них нет даже права на внутренний мир. По мнению режиссера, женщина создана для того, чтобы исполнять прихоти мужчины.

В своих дневниках он писал: "В чём органика женщины: в подчинении, в унижении во имя любви!"

Количество связей на стороне и романов при этом было огромным. А жена Лариса Кизилова закрывала на измены глаза, представляя собой идеальную жену творца.

Жестокое обращении с животными

Самый острый момент касался того, может ли пусть даже гениальный режиссер отнять чью-то жизнь во имя искусства? Когда информация о жестоком обращении с животными стала достоянием общественности, от Тарковского отвернулись многие, в том числе Кира Муратова.
В 1966 году "Вечерняя Москва" сообщила, что в ходе съемок "Андрея Рублева" была заживо сожжена корова и зарублена лошадь. Позже режиссер заявил, что корове не причинили вреда, а лошадь привезли со скотобойни.
Факт насилия сильно омрачил репутацию и без того скандального режиссера.
Видео дня. «Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль
Комментарии 4
Фильмы , Андрей Рублев , Андрей Тарковский , Борис Годунов , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
11:22
Как выглядят люди, озвучивающие голливудских актрис
Актеры
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
11:31
«Проклятие Джокера»: что стало с актерами, сыгравшими эту роль в кино
Актеры
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
03:09
Как сейчас выглядит звезда фильма «Фанфан-Тюльпан»
Актеры
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
10:14
Что стало с актрисами популярных русских сериалов
Актеры
Что известно о личной жизни Петрова
03:06
Что известно о личной жизни Петрова
Актеры
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
10:49
Как на самом деле создавались логотипы известнейших киностудий
Фильмы
Российские актеры, которые служили в ВДВ
03:06
Российские актеры, которые служили в ВДВ
Актеры
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
03:50
Единственная роль и судьба актера фильма «Тихий Дон»
Актеры
Разгадки фильмов, которые никто не понял
05:23
Разгадки фильмов, которые никто не понял
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение