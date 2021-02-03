Деньги и брань: факты о Тарковском, которые не принято афишировать 

Андрея Тарковского заслуженно называют гордостью советского кинематографа. Режиссер создал уникальный язык кино, чем и прославился на весь мир. Однако о человеческих качествах Тарковского больше молчат. "Рамблер" собрал несколько фактов, которые не принято афишировать.

Любовь к деньгам

Несмотря на распространенный миф о том, что художник должен быть голодным, Тарковский свой гений осознавал и хотел, чтобы он оплачивался сполна. В СССР он жаловался на то, что получает меньше Бондарчука и Озерова.

В Лондоне во время постановки " Бориса Годунова " просил добавить к гонорару командировочные, которых на западе просто нет. В Италии сокрушался на тему того, что Феллини живет лучше.

А в Голландии Тарковский отказался давать бесплатное интервью, хотя организаторы итак позаботились о лучших отелях, еде и развлечениях.

Отношение к женщинам

Судя по интервью, Тарковский относится к женщинам как ко второму сорту, полагая, что у них нет даже права на внутренний мир. По мнению режиссера, женщина создана для того, чтобы исполнять прихоти мужчины.

В своих дневниках он писал: "В чём органика женщины: в подчинении, в унижении во имя любви!"

Количество связей на стороне и романов при этом было огромным. А жена Лариса Кизилова закрывала на измены глаза, представляя собой идеальную жену творца.

Жестокое обращении с животными

Самый острый момент касался того, может ли пусть даже гениальный режиссер отнять чью-то жизнь во имя искусства? Когда информация о жестоком обращении с животными стала достоянием общественности, от Тарковского отвернулись многие, в том числе Кира Муратова.

В 1966 году "Вечерняя Москва" сообщила, что в ходе съемок " Андрея Рублева " была заживо сожжена корова и зарублена лошадь. Позже режиссер заявил, что корове не причинили вреда, а лошадь привезли со скотобойни.

Факт насилия сильно омрачил репутацию и без того скандального режиссера.