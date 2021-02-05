Экс-супруг Началовой назвал фильм о певице «желтым материалом» 

Команда телеведущей Ксении Собчак подготовила фильм о певице Юлии Началовой, к его созданию были привлечены профессиональные актеры, родственники и коллеги покойной артистки. Ленту показывали три вечера подряд на Первом канале.

Однако Дмитрию Ланскому итоговое качество картины показалось сомнительным. Он опубликовал видеообращение к создателям кинокартины, в котором дал жесткую оценку всей их работе. Бывший супруг Началовой считает, что продюсеры должны были рассказать об уникальной личности певицы и ее таланте, а не обсуждать личную жизнь.

«Вместо этого слепили низкий по качеству и содержанию желтый материал и разместили в прайм тайм», — заявил Ланской.

Продюсер также обратился лично к Ларисе Долиной, которая публично обвиняла его в проблемах со здоровьем Началовой. Ланской передал ей отдельный «привет», пишет 7Дней.