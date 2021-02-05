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Экс-супруг Началовой назвал фильм о певице «желтым материалом» 

Слово и Дело и ещё 5 5 часов назад
Экс-супруг Началовой назвал фильм о певице «желтым материалом»
Фото: Слово и Дело
Команда телеведущей Ксении Собчак подготовила фильм о певице Юлии Началовой, к его созданию были привлечены профессиональные актеры, родственники и коллеги покойной артистки. Ленту показывали три вечера подряд на Первом канале.
Однако Дмитрию Ланскому итоговое качество картины показалось сомнительным. Он опубликовал видеообращение к создателям кинокартины, в котором дал жесткую оценку всей их работе. Бывший супруг Началовой считает, что продюсеры должны были рассказать об уникальной личности певицы и ее таланте, а не обсуждать личную жизнь.
«Вместо этого слепили низкий по качеству и содержанию желтый материал и разместили в прайм тайм», — заявил Ланской.
Продюсер также обратился лично к Ларисе Долиной, которая публично обвиняла его в проблемах со здоровьем Началовой. Ланской передал ей отдельный «привет», пишет 7Дней.
Юлия Началова скончалась в результате тяжелой болезни в марте 2019 года. У артистки осталась дочь Вера от футболиста Евгения Алдонина. Для звезд шоу-бизнеса и многочисленных поклонников смерть певицы стала шоком.
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Фильмы , Ксения Собчак , Евгений Алдонин
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