Дава попросил Бузову вернуться в новой песне

Бузова не осталась в стороне и в ответ своему бывшему выпустила «Грустный трек». Напеним, что пара объявила о том, что их больше нет в конце января. На днях Давид Манукян презентовал трек «Обнулила нас», который без скрытого смысла посвящен его экс-возлюбленной, а на следующий день Ольга выпустила «ответку» — лиричную песню. Многие фолловеры отметили, что артистка вновь «примерила» на себя образ «брошенки» и снова полились в ее песнях слезы. 35-летняя певица вновь тяжело переживает расставание со своим возлюбленным Давой и даже написала, что в этой песне поет ее душа, а также обратилась к поклонникам: «Надеюсь, Вы меня прочувствуете и поймете». В слезливом треке Ольги говорится о ее расставании с рэпером: «Я включу грустный трек, под который тогда, танцевали вдвоем, так безумно любя…» — эти строки песни певица посвятила Манукяну о прошедшей любви и расставании. Выход новой песни Бузовой запланирован на 11 февраля. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Сообщение «Ответка бывшему» Ольга Бузова презентовала новую песню под названием «Грустный трек» появились сначала на VEASY.