Что смотреть в кино с 11 февраля 

Новые фильмы, которые выйдут на экраны на этой неделе, в подборке "Рамблера".

"Воздушный бой"

Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны. Мод Гарднер приказали доставить секретный груз, но операция пошла не по плану. Девушке вместе со своим отрядом пришлось противостоять не только японским неприятелям, но и сражаться с ужасным чудовищем.

"Love"

Двери отеля с романтичным названием «Love» — идеальное место, чтобы отметить День Святого Валентина. И именно здесь в ресторане встречаются бывшие однокурсники, чтобы отметить очередную дату с момента выпуска. Старые чувства бывших студентов разгораются с новой силой, а истории разных людей тесно переплетутся в одну картину, прежде чем все расставится по своим местам.

"Опасный соблазн"

Загадочная женщина-детектив затягивает успешного спортивного агента, который до этого момента жил чудесной размеренной жизнью, в расследование опасного убийства. Встреча с ней меняет в его судьбе практически все.