Киану Ривз может сыграть русского антигероя в фильме Marvel 

Студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу роль в новой экранизации комиксов Marvel, сообщает издание The Illuminerdi. Ривз может сыграть антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов.
Фильм "Крейвен" Джей Си Чандора станет спин-оффом "Человека-паука". Пока договор с Киану Ривзом еще не подписан. Как утверждает источник, картина выйдет со "взрослым" рейтингом и будет "смесью фильмов "Гнев" и "Логан".
Суперзлодей Marvel Comics Крейвен-Охотник был создан Стэном Ли и Стивом Дитко и впервые появился в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году.