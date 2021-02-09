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Киану Ривз может сыграть русского антигероя в фильме Marvel 

Газета.Ru и ещё 8 8 часов назад
Киану Ривз может сыграть русского антигероя в фильме Marvel
Фото: Газета.Ru
Студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу роль в новой экранизации комиксов Marvel, сообщает издание The Illuminerdi. Ривз может сыграть антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов.
Фильм "Крейвен" Джей Си Чандора станет спин-оффом "Человека-паука". Пока договор с Киану Ривзом еще не подписан. Как утверждает источник, картина выйдет со "взрослым" рейтингом и будет "смесью фильмов "Гнев" и "Логан".
Суперзлодей Marvel Comics Крейвен-Охотник был создан Стэном Ли и Стивом Дитко и впервые появился в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году.
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Фильмы , Логан , Гнев , Стэн Ли , Стив Дитко , Киану Ривз
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