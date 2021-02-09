Почему в СССР запретили фильм «Гроссмейстер» 

Советские шахматисты были известны на весь мир. Даже в популярном сегодня американском сериале "Ход королевы" главная героиня приезжает на главный турнир своей жизни в СССР. В 1972 году, когда все советские жители интересовались шахматами, режиссер Сергей Микаэлян снял фильм "Гроссмейстер". Главного персонажа, Сергея Хлебникова , сыграл известный актер Андрей Мягков , а еще одна из ролей досталась Эммануилу Виторгану . Однако через некоторое время фильм был неожиданно снят с проката. Подробнее — в материале "Рамблера".

После выхода фильма Виктор Корчной встретился на претендентском матче с Анатолием Карповым и в борьбе за титул чемпиона мира проиграл со счетом 5:6. Позже шахматист дал интервью югославскому информационному агентству "Танюг", в котором раскритиковал Спорткомитет СССР и заявил, что его проигрыш в турнире — результат "давления сверху". Из-за этого Корчного сделали невыездным, тем самым поставив крест на его карьере.

Однако благодаря содействию Карпова через два года гроссмейстеру все-таки разрешили участвовать в международных турнирах. В 1976 году он поехал в Амстердам и больше не вернулся в СССР. Корчной попросил у Нидерландов политическое убежище, но шахматисту отказали, и он эмигрировал в Швейцарию, где прожил до конца своей жизни.

В 1978 году его лишили советского гражданства, объявив врагом народа и лишив всех титулов. Из фильмов вырезали фрагменты с участием Корчного, но в "Гроссмейстере" его было слишком много, поэтому картину Микаэляна просто запретили.

"Миллионы считают меня диссидентом, человеком, который боролся за то, чтобы Советский Союз распался. Но это не так. Я просто хотел играть в шахматы. И бежал из Союза, потому что моей карьере угрожала опасность", — рассказывал об эмиграции Виктор Корчной.

Реабилитирован шахматист был только в 90-х, но он не захотел возвращаться на родину.