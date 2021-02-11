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Кто придумал первый кинотеатр и почему люди убегали с сеансов 

Даня Виттиг 8 часов назад
Кто придумал первый кинотеатр и почему люди убегали с сеансов
Фото: depositphotos.com
На первых показах зрители убегали из кинотеатров. Просмотр даже десяти минут фильма давался людям с трудом. "Рамблер" узнал, кто первым придумал кинотеатр.
Впервые посмотреть кино в общественном месте получилось у парижан. В 1895 году в "Гранд-кафе" была размещена афиша, которая приглашала изучить "Кинематограф Люмьер".
Напомним, что на тот момент фильм представлял собой небольшой ролик, демонстрирующий приезжающий поезд или скачущую лошадь. Роль экрана выполняла обычная простыня, а напротив располагался штатив с ящиком.
При этом все, что происходило на экране, казалось невероятным. Атмосфера в зале помогала зрителям почувствовать себя частью картины. В первый раз, когда лошадь поскакала прямо на зрителей, люди вскочили со своих мест. Никто не мог поверить, что животное останется в пределах экрана.
Через год Уильям Рок открыл первый кинотеатр в Новом Орлеане. Его основателем стал Уильям Рок. Именно он ввел тенденцию есть за просмотром кино. В его заведении на сеанс можно было взять сандвич и содовую, цена которых составляла порядка 10 центов. За дополнительную плату посетители могли попасть в каморку киномеханика и собственным глазами увидеть чудо техники тех времен.
Первый постоянный кинотеатр, который больше всего похож на современных собратьев, появился в Брюсселе. Уже тогда билеты можно было купить на определенный сеанс, а сотрудники помогали найти нужные места и отвечали на вопросы. В кинотеатре работал гардероб, туалет и буфет.
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