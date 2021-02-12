Недостоверные фантастические фильмы по версии NASA 

Подборку фантастических фильмов, сюжет которых, по мнению NASA , очень далек от реальности, составило ИА DEITA.RU.

2012 (2009)

То, что предсказали индейцы майа начинает происходить и сводит от страха всех с ума. Ученые стараются остановить катастрофу, но страх наполняет их жилы. Пугающий и реалистичный фильм, которому веришь до последней минуты.

Представьте, что ядро земли остановило свое вращение и теперь нашей планете придет конец. Если вы не представили, включайте фильм и наблюдайте за тем, как отважные ребята стараются добраться к ядру Земли и создать взрыв, который способствует восстановлению вращения.

Город ангелов повидал не мало. В Лос-Анджелесе было столько катастроф и стихийных бедствий, что любой город по сравнению с этим будет тихим местом. Однако, сейчас его ждет куда более масштабный эпизод, который грозит городу свержение с нашей Земли.

Фильм режиссера Майкла Бэйа. В этом фильме, главные герои будут спасать нашу любимую Землю от невероятного размера астероида. Его тень затмила солнце и над городами теперь тьма, которая приближает человечество к абсолютному вымиранию.

Фильм режиссера Роджера Споттисвуда . Представьте, что в будущем развиты такие технологии, с помощью которых человечество может изменить все. Войны, загрязнения, эпидемии и любой ход событий подвластен тотальному изменению. В этом фильме показана история мужчины, которого клонировали и дали посмотреть на то, как его семья живет с его клоном ни о чем не подозревая.