Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Недостоверные фантастические фильмы по версии NASA 

Deita.ru 10 часов назад
Подборку фантастических фильмов, сюжет которых, по мнению NASA, очень далек от реальности, составило ИА DEITA.RU.

2012 (2009)

То, что предсказали индейцы майа начинает происходить и сводит от страха всех с ума. Ученые стараются остановить катастрофу, но страх наполняет их жилы. Пугающий и реалистичный фильм, которому веришь до последней минуты.

"Земное ядро" (2003)

Представьте, что ядро земли остановило свое вращение и теперь нашей планете придет конец. Если вы не представили, включайте фильм и наблюдайте за тем, как отважные ребята стараются добраться к ядру Земли и создать взрыв, который способствует восстановлению вращения.

"Вулкан" (1997)

Город ангелов повидал не мало. В Лос-Анджелесе было столько катастроф и стихийных бедствий, что любой город по сравнению с этим будет тихим местом. Однако, сейчас его ждет куда более масштабный эпизод, который грозит городу свержение с нашей Земли.

"Армагеддон" (1998)

Фильм режиссера Майкла Бэйа. В этом фильме, главные герои будут спасать нашу любимую Землю от невероятного размера астероида. Его тень затмила солнце и над городами теперь тьма, которая приближает человечество к абсолютному вымиранию.

"Шестой день" (2000)

Фильм режиссера Роджера Споттисвуда. Представьте, что в будущем развиты такие технологии, с помощью которых человечество может изменить все. Войны, загрязнения, эпидемии и любой ход событий подвластен тотальному изменению. В этом фильме показана история мужчины, которого клонировали и дали посмотреть на то, как его семья живет с его клоном ни о чем не подозревая.

"Цепная реакция" (1996)

Фильм режиссера Эндрю Дэвиса. Когда человечество нуждается в скорой помощи, на помощь приходят ученые, которые ночами работают над тем, чтобы решить множество проблем и тем самым отталкивают гибель нашей планеты. В один день все изменилось. Ученый изобрел нечто, что сможет спасти человечество от гибели и теперь все вокруг хотят отобрать его изобретение в корыстных целях.
Видео дня. Как сложилась жизнь Лешки из фильма "Девчата"
Deita.ru: последние новости
Спасательные вышки и медпункты хотят сделать на новой набережной во Владивостоке Спасательные вышки и медпункты хотят сделать на новой набережной во Владивостоке 10 советов по эффективной коммуникации 10 советов по эффективной коммуникации Массовое отключение холодной воды ждёт владивостокцев сегодня Массовое отключение холодной воды ждёт владивостокцев сегодня
Комментарии 4
Фильмы , Фото , Армагеддон , Вулкан , Земное ядро , Шестой день , Цепная реакция , Эндрю Дэвис , Роджер Споттисвуд , NASA , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
14:22
Тайны фильма «Джентльмены удачи»
Фильмы
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
06:01
Как сложилась жизнь лесоруба Лешки из фильма «Девчата»
Актеры
Голливудские актеры с русскими корнями
10:38
Голливудские актеры с русскими корнями
Актеры
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
09:19
Нелепые моменты из шоу «Форт Боярд»
ТВ
Самые нечестные битвы в кино
10:37
Самые нечестные битвы в кино
Фильмы
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
05:06
Куда пропала Дроздова из «Бандитского Петербурга»
Актеры
Истерики и провалы в прямом эфире
09:48
Истерики и провалы в прямом эфире
ТВ
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
06:41
Потомки советских актеров, которые пошли по их стопам
Актеры
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
10:09
Как сложилась жизнь Сидора Лютого из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
06:32
Фильмы для тех, кто думает, что посмотрел все на свете
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение