Шесть неожиданных фактов о фильме «Форсаж» 

Первый «Форсаж» появился на больших экранах в 2001 году. Фильм получил множество положительных отзывов и породил одну из самых крупных и финансово успешных франшиз мирового кинематографа. «Рамблер» расскажет о шести неожиданных фактах культовой картины.

«Форсаж» начался со статьи в журнале

Идея снять самый первый «Форсаж» родилась у режиссера Роба Коэна после того, как в 1998 году он прочитал в журнале Vibe статью об уличных гонках в Нью-Йорке. После этого Коэн так увлекся идеей, что самолично понаблюдал за уличными гонками в Лос-Анджелесе — и убедил студию Universal снять на эту тему фильм.

В сцене гонок в первом «Форсаже» принимали участие настоящие стритрейсеры

Режиссер Роб Коэн, снимая «Форсаж», заручился личным участием настоящих стритрейсеров (и их настоящих автомобилей) в качестве массовки. В сцене гонок приняли участие свыше 1500 стритрейсеров, которые участвовали в настоящих уличных гонках в Лос-Анджелесе.

Вин Дизель изначально отказался сниматься во втором «Форсаже»

Сегодня Вин Дизель — «лицо» франшизы «Форсаж», но когда-то у актера не было особого желания продолжать сниматься: изначально Дизель отказался участвовать в съемках «Двойного Форсажа». По словам актера, он отказался, поскольку сценарий был откровенно плохим, но, по слухам, на самом деле Дизель и Universal не сошлись в вопросах гонорара (за свое возвращение Вин якобы запросил 30 миллионов долларов).

В «Форсаж 4» звезды оригинального фильма воссоединились спустя восемь лет

Четвертый фильм серии (и третий по сюжетному таймлайну) вышел на экраны спустя почти десятилетие после оригинального «Форсажа». После восьми лет отсутствия звезды оригинала — Пол Уокер , Вин Дизель и Джордана Брюстер — наконец-то воссоединились в кадре.

В «Форсаж 6» использовали 300 автомобилей и два танка

На съемках «Форсажей» регулярно страдают десятки автомобилей, а в шестой части их количество оказалось рекордным — координаторы экшн-сцен использовали 300 автомобилей для съемок фильма и, вдобавок, два вполне реальных танка для съемок сцены на мосту.

В «Форсаж 7» автомобили действительно выталкивали из самолета

Одна из самых безумных сцен франшизы «Форсаж» — момент в седьмой части, когда команда Дома буквально парит на своих автомобилях в небе после выталкивания из самолета. Как это не удивительно, но создатели «Форсаж 7» для съемок этой сцены действительно «уронили» несколько авто из самолета (хотя, конечно, в салонах авто в этот момент актеров не было). Один из автомобилей в ходе съемок был разбит вдребезги, поскольку его парашют не раскрылся.