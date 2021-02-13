Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой экранизации «Трех мушкетеров» 

Актеры Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой экранизации романа "Три мушкетера". Об этом сообщает издание Variety.
Ева Грин исполнил роль Миледи, а Венсан Кассель сыграет Атоса. Роль Д'Артаньяна достанется французскому актеру Франсуа Сивилю. О полном составе артистов пока неизвестно.
Фильм будет состоять из двух частей: "Три мушкетера — Д'Артаньян" и "Три мушкетера — Миледи". Режиссером выступит Мартен Бурбулон, а сценаристами — Матье Делапорт и Александр де ла Пательер.
Известно, что на картину выделят 73 миллиона долларов.
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