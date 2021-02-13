Ева Грин и Венсан Кассель сыграют в новой экранизации «Трех мушкетеров» 

Ева Грин исполнил роль Миледи, а Венсан Кассель сыграет Атоса. Роль Д'Артаньяна достанется французскому актеру Франсуа Сивилю . О полном составе артистов пока неизвестно.

Фильм будет состоять из двух частей: "Три мушкетера — Д'Артаньян" и "Три мушкетера — Миледи". Режиссером выступит Мартен Бурбулон, а сценаристами — Матье Делапорт и Александр де ла Пательер.

Известно, что на картину выделят 73 миллиона долларов.