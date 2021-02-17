Постер экранизации Mortal Kombat появился в Сети в преддверии выхода трейлера фильма

В сети появились анимированные постеры фильма Mortal Kombat ( «Смертельная битва» ). Их опубликовали 17 февраля на официальной странице картины в Twitter.

Напомним, премьера Mortal Kombat состоится 8 апреля 2021 года. А уже 16 апреля 2021 года картину можно будет посмотреть на сервисе HBO Max.