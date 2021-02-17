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На новых постерах фильма Mortal Kombat показали Милину и Саб-Зиро 

ИА Regnum и ещё 4 6 часов назад
Постер экранизации Mortal Kombat появился в Сети в преддверии выхода трейлера фильма
Фото: Слово и Дело
В сети появились анимированные постеры фильма Mortal Kombat («Смертельная битва»). Их опубликовали 17 февраля на официальной странице картины в Twitter.
https://twitter.com/MKMovie/status/1361857905562062848
На постерах можно увидеть популярных персонажей одноимённой игры и актёров, исполнивших их роли. Всего показали четырёх героев: Кун Лао (Макс Хуан) , Кано (Джош Лоусон) , Саб-Зиро (Джо Таслим) и Милину (Сиси Стрингер) .
Напомним, премьера Mortal Kombat состоится 8 апреля 2021 года. А уже 16 апреля 2021 года картину можно будет посмотреть на сервисе HBO Max.
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Фильмы , Смертельная битва , Макс Хуан
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