Постер экранизации Mortal Kombat появился в Сети в преддверии выхода трейлера фильма

В сети появились анимированные постеры фильма Mortal Kombat («Смертельная битва»). Их опубликовали 17 февраля на официальной странице картины в Twitter.
На постерах можно увидеть популярных персонажей одноимённой игры и актёров, исполнивших их роли. Всего показали четырёх героев: Кун Лао (Макс Хуан) , Кано (Джош Лоусон) , Саб-Зиро (Джо Таслим) и Милину (Сиси Стрингер) .
Напомним, премьера Mortal Kombat состоится 8 апреля 2021 года. А уже 16 апреля 2021 года картину можно будет посмотреть на сервисе HBO Max.